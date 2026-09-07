M jak miłość. Naiwna Majka da Tomkowi kolejną szansę w nowym sezonie! Mateusz rozstanie się z Bogną - ZDJĘCIA

Majka znów wybierze Tomka, a nie Mateusza w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Mateusz znów będzie miał złamane serce. I choć wcale nie przez Bognę, która niespodziewanie zakończy ich związek, gdy będzie gotowa zostać z nim nawet na całą noc w Warszawie, ale ostatecznie się wycofa, gdy zobaczy go tam razem z Majką i wreszcie zrozumie, że Mostowiak tak naprawdę kocha ją. Tylko właśnie przez ukochaną Tomka.

A to dlatego, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Majka postanowi dać mu jeszcze jedną szansę. Mimo tego, że po pojawieniu się na świecie jego syna, będącego owocem jego zdrad z kochanką Justyną, wszystko się zmieni, co Tomek też da ukochanej jasno do zrozumienia, bo będzie chciał być obecny w jego życiu. Ale jego ukochana zaakceptuje nawet to!

Naiwna Majka zaakceptuje warunki Tomka w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach naiwna Majka zgodzi się być kołem zapasowym dla Tomka! Ukochana Kubickiego wybaczy mu nie tylko zdrady z zakochaną w nim Justyną, dziecko z kochanką, ale także to, że to jego syn stanie się dla niego teraz najważniejszy. A co za tym idzie, że to z nim i jego matką będzie spędzał więcej czasu, aniżeli z nią.

Tym bardziej, że jeszcze w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej jeszcze nie będzie świadoma tego, że Mateusz już nie jest z Bogną. Czy właśnie z uwagi na rywalkę, której ewidentnie zależało na Mostowiaku, sama też postanowi się wycofać i spróbować z niewiernym i zakłamanym Tomkiem jeszcze raz? A nie z chłopakiem, któremu naprawdę będzie na niej zależeć?

Majka i Mateusz wciąż będą cierpieć w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Bardzo możliwe, że w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach właśnie tak będzie. Majka i Mateusz wciąż będą tkwić w rozwiązaniu, które nie będzie dla nich szczęśliwe, bo przecież nawet ukochana Kubickiego nie będzie z nim wcale z miłości.

A Mostowiak w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej znów będzie przez nią cierpiał, co nie ujdzie uwadze Barbarze (Teresa Lipowska), która od razu dostrzeże, że wnuk wcale nie cierpi przez Bognę, a Majkę.

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