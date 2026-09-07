M jak miłość. Barbara przejrzy zakochanego Mateusza w następnym sezonie! Nie zdoła oszukać babci - ZDJĘCIA

Barbara dowie się rozstaniu Mateusza z Bogną w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Marysia (Małgorzata Pieńkowska) ściągnie Mateusza i jego przyjaciół do Grabiny, aby nieco poprawić humor seniorce. Tyle tylko, że ta od razu dostrzeże, że nie tylko jej to się przyda, ale i jej wnukowi, który ewidentnie będzie cierpiał. A babcia szybko domyśli się z jego powodu!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Barbara zacznie wypytywać Mateusza o jego życie uczciwość aż w końcu jak podaje swiatseriali.interia.pl poruszy temat Bogny. Szczególnie, gdy zobaczy ją razem ze swoim wnukiem na zdjęciach ze ślubu Eweliny(Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski). Ale ta sprawa będzie już nieaktualna!

- Wczoraj przeglądałam wasze zdjęcia i tak mi jakoś zapadła w pamięć… - wyjaśni Barbara.

- Bogna? Ty masz jakiś szósty zmysł, babciu. Zawsze wiesz, o co zapytać… Bogna, no cóż… Wczoraj ze mną zerwała - zdradzi jej Mateusz.

Seniorka rodu Mostowiaków odkryje, że wnuk tak naprawdę cierpi przez Majkę w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach seniorka od razu zacznie pocieszać swojego wnuka, za co on będzie jej dozgonnie wdzięczny. Tym bardziej, że szybko domyśli się, że Mateusz jednak wcale nie przeżywa tak rozstania z Bogną, co wyboru Majki.

- Tak mi przykro, Mateuszku… - przyzna babcia.

- Mnie też, ale tylko dlatego, że tak naprawdę… No wiesz… - zacznie Mostowiak, ale seniorka od razu domyśli się, co ma na myśli - Nie złamało ci to serca…

- Bogna to świetna dziewczyna, śliczna, pełna wdzięku, bardzo ją lubię, ale… - zacznie tłumaczyć jej zakłopotany wnuk, ale ona doskonale będzie wiedziała, co będzie chciał jej powiedzieć - Ale Bogna to nie Majka, nie byłeś w niej zakochany...

Wtedy w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Mateusz już nawet nie zaprzeczy tylko zacznie żartować z intuicji babci.

- Zawsze tak miałaś? Spojrzałaś na kogoś i od razu wszystko wiedziałaś? Tato musiał mieć z tobą przerąbane… - uśmiechnie się Mateusz.

Babcia poradzi Mateuszowi działać w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Jednak po chwili w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach spoważnieje i wyzna babci, że w sumie dobrze się stało, bo póki co nie ma zamiaru zaprzątać sobie głowy uczuciami. Mateusz przyzna, że chce teraz skupić się na studiach i karierze. Ale babcia wcale mu w to nie uwierzy!

- Lepiej się stało, bo ja tak naprawdę mam teraz co innego na głowie. Chcę podgonić z nauką, zdać dobrze egzaminy… Taki mam plan, żeby kiedyś, jak już skończę studia, zostać na uczelni - wyjawi Mostowiak.

Szczególnie, że w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie wiedzieć swoje. Dlatego od razu zachęci wnuka do działania!

- Plany swoje, życie swoje... Zresztą jedno drugiemu nie przeszkadza - zauważy Barbara.

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