Na dobre i na złe, odcinek 1000: Nowy lekarz w Leśnej Górze to milioner z Dubaju. Falkowicz upatrzy sobie Samira na męża dla Matyldy - ZDJĘCIA

Samir w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" pojawi się w Leśnej Górze prosto z Dubaju

W 1000 odcinku "Na dobre i na złe" Samir rozpocznie swoją przygodę z Leśną Górą od dość niefortunnego spotkania z Oliwią (Irmina Liszkowska). Lekarka nadal będzie zmagała się z ogromnymi problemami finansowymi, długami i komornikiem, a jakby tego było mało, tuż przed szpitalem przydarzy jej się stłuczka. Wtedy właśnie po raz pierwszy spotka Samira. Mężczyzna dopiero co przyleci z Dubaju i będzie przygotowywał się do rozpoczęcia stażu. Oliwia nie będzie jeszcze wiedziała, że za chwilę spotkają się ponownie już na szpitalnym korytarzu.

Nowy lekarz od początku będzie się wyróżniał. Samir będzie pewny siebie, zamożny i przyzwyczajony do zupełnie innego życia niż większość pracowników Leśnej Góry. Jego sytuacja finansowa szybko wzbudzi zainteresowanie innych, ale pieniądze nie będą jedynym powodem, dla którego wszyscy zwrócą na niego uwagę. W 1000 odcinku "Na dobre i na złe" Samir okaże się również inteligentnym, atrakcyjnym i bardzo interesującym mężczyzną. Nic dziwnego, że jego pojawienie się szybko stanie się jednym z głównych tematów rozmów w szpitalu.

Falkowicz nie zaakceptuje Darka. W 1000 odcinku "Na dobre i na złe" znajdzie Matyldzie lepszego kandydata?!

W tym samym czasie w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" Matylda i Jadzia (Aldona Jankowska) ponownie spróbują przekonać Falkowicza do Darka. Profesor od początku nie będzie zachwycony związkiem córki. Darek jest starszy od Matyldy, a Andrzej nie będzie przekonany, że to właśnie z nim powinna układać sobie przyszłość. Matylda nie zamierza jednak rezygnować z ukochanego tylko dlatego, że ojciec nie potrafi go zaakceptować.

Dlatego razem z Jadzią ponownie zaprosi Darka na kolację. Obie będą liczyły na to, że tym razem Falkowicz da mu prawdziwą szansę i spróbuje spojrzeć na niego inaczej. Profesor będzie jednak myślał już o czymś zupełnie innym. W 1000 odcinku "Na dobre i na złe" w jego życiu pojawi się Samir i Andrzej niemal natychmiast uzna, że właśnie taki mężczyzna znacznie bardziej pasowałby do Matyldy.

Falkowicz w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie wypytywać Samira o życie uczuciowe

W 1000 odcinku "Na dobre i na złe" Andrzej nawet nie będzie specjalnie ukrywał swoich intencji. Zacznie rozmawiać z Samirem o tym, jak trudno lekarzowi stworzyć normalny związek. Będzie przekonywał nowego kolegę, że medycyna pochłania ogromną ilość czasu i bardzo często negatywnie wpływa na życie prywatne. Szybko jednak okaże się, że profesorowi wcale nie chodzi o udzielanie młodszemu lekarzowi życiowych rad. Będzie próbował przekonać Samira, że najlepiej byłoby, gdyby związał się z kimś, kto rozumie specyfikę pracy lekarza.

Na dobre i na złe. Matylda w ciąży? Falkowicz nie popędzi chłopaka córki!

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– Musisz wiedzieć, lekarzowi jest bardzo ciężko utrzymać normalny związek przy takim charakterze pracy. Medycyna jest bardzo ciężka. To jest bardzo zazdrosna kochanka. Związek odciąga, ciągle nie ma czasu... Chyba, że związałbyś się z innym lekarzem? Posłuchaj, wiesz co... jeszcze lepiej! Najlepiej gdyby to była córka lekarza. – Wiesz co, nie chciałbym być nieuprzejmy, ale o co ci właściwe chodzi Andrzej?

"Na dobre i na złe": Falkowicz upatrzy sobie Samira na męża dla Matyldy

W 1000 odcinku "Na dobre i na złe" profesor będzie naprawdę zachwycony nowym stażystą. W przeciwieństwie do Darka Samir od razu będzie pasował do jego wyobrażenia idealnego partnera dla Matyldy. Falkowicz uzna, że lekarz pochodzący z bogatej rodziny zapewni jego córce znacznie lepszą przyszłość. Nie będzie się przy tym specjalnie przejmował tym, czego chce sama Matylda.

Kiedy 1000 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1000 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 7 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.