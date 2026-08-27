M jak miłość. Majka i Mateusz spędzą razem noc w nowym sezonie? Tak Mostowiak ją w sobie rozkocha - ZWIASTUN

Bogna i Tomek nie staną na drodze do szczęścia Mateusza i Majki w nowym sezonie "M jak miłość"?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Mateusz i Majka wreszcie dadzą się ponieść namiętności! I nic dziwnego, bo przecież wciąż będą darzyć się uczuciem. Mimo tego, że w życiu Mostowiaka pojawi się przecież zakochana w nim Bogna (Sherazade Wolff), która w 1940 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie gotowa już absolutnie na wszystko, aby ostatecznie go do siebie przekonać. Jednak w końcu się wycofa, gdy zobaczy ukochanego z właśnie z Majką i zrozumie, że żołnierz najpewniej kocha ją.

Szczególnie, że w 1940 odcinku "M jak miłość" po wakacjach i u Majki sporo się pozmienia po narodzinach syna jej ukochanego Tomka (Chris Cugowski), owocu jego romansu z kochanką Justyną (Marta Malinowska). Wszystko przez to, że Kubicki zechce być obecny w życiu swojego dziecka i to ono będzie już dla niego numerem jeden, a nie ona! Czy w tej sytuacji dziewczyna zdecyduje się go w końcu zostawić i związać się z zakochanym w niej Mateuszu?

Będzie zbliżenie Majki i Mateusza w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

ZWIASTUN nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach właśnie na to wskazuje! A to dlatego, że widać na nim Majkę i Mateusza w zupełnym negliżu, gdy chowają się w szafie. Bardzo możliwe, że żołnierze będą właśnie tuż po wspólnie spędzonej nocy! Tym bardziej, że po chwili znów dadzą się ponieść namiętności i padną sobie w objęcia.

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Mateusz pośpiesznie zbierze swoje rzeczy, a Majka wskoczy w ręcznik i wspólnie z Mostowiakiem zamkną się w szafie, aby nikt ich nie nakrył. Oczywiście, cała ta sytuacja mocno rozbawi ukochaną Mostowiaka, a jego samego wprawi w ogromne zakłopotanie, z którego dziewczyna szybko go wyprowadzi, gdy spojrzy mu prosto w oczy, a następnie znów się do niego zbliży!

Mateusz i Majka w końcu zostaną parą w następnym sezonie "M jak miłość"?

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Mateusz i Majka będą wreszcie razem? ZWIASTUN właśnie na to wskazuje! Tym bardziej, że wspólnie pojawią się także na ślubie przybranej siostry Mateusza, Natalki (Dominika Suchecka) z Adamem (Patryk Szwichtenberg), a wspólnie będą przeżywać także i kolejne przygody!

A zatem bardzo możliwe, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej w ich relacji nastąpi w końcu długo wyczekiwany happy end, tak jak przewidzi to wcześniej Barbara (Teresa Lipowska), a jej wnuk sam potwierdzi!

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