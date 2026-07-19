M jak miłość. Majka i Mateusz będą razem w nowym sezonie? Bogna przegra rywalizację o Mostowiaka? - ZDJĘCIA

Majka i Matylda wciąż będą walczyć o Mateusza w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach walka o Mateusza wciąż będzie trwała w najlepsze. Szczególnie, gdy po narodzinach syna Tomka (Chris Cugowski), Majka zrozumie, że ich związek nie ma sensu. Tym bardziej, że już wcale nie będzie kochać swojego chłopaka. I wtedy mocniej zbliży się do wciąż zakochanego w niej Mostowiaka, który choć powoli zboczy w kierunku Bogny, to jednak sercem wciąż będzie przy Majce.

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej żołnierze przeżyją kolejną wspólną przygodę, która jeszcze bardziej ich do siebie zbliży, Zwłaszcza, że wspaniale będą się czuć w swoim towarzystwie, czego Bogna doskonale będzie świadoma, dlatego tak łatwo skóry nie sprzeda i wciąż będzie walczyć o chłopaka. Ale tym razem już przegra?

Mostowiak z Majką, a nie Bogną na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Ostatnio aktorzy nagrywali sceny do ślubu Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, na których oczywiście nie zabrakło brata panny młodej. Oprócz niego, na nagraniach i zdjęciach z planu można było dostrzec przyjaciela Mostowiaka, Janka (Jakub Sirko), który choć nawet nie miał jeszcze okazji poznać państwa młodych, to już zaczął być traktowany jak członek rodziny Mostowiaków. Szczególnie przez Barbarę (Teresa Lipowska).

Podobnie jak Majka, w której zakochał się jej wnuk, czego ona doskonale była świadoma. Dlatego nie dziwi fakt, że i ona weźmie udział w ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, bo Matylda Giegżno także chwaliła się na swojej relacji na Instagramie zdjęciami w sukni z uroczystości u Mostowiaków.

Mateusz i Majka w końcu będą razem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Majka zjawi się tam na takich samych zasadach jak Janek? A może wystąpi tam już oficjalnie jako dziewczyna Mateusza? Szczególnie, że w tle wcale nie widać Bogny, którą przyjaciel Mostowiaka ściągnął na ślub swojego brata Michała (Tomasz Rożniatowski) z Eweliną (Anna Jarosik) jako jego osobę towarzyszącą.

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Majka już sama się nią stanie? Czy Mateusz w końcu zwiąże się ze swoją ukochaną? Czy studenci WAT-u wreszcie będą razem? Szczególnie, że z pomocą Michała i Janek się przełamie w kierunku Matyldy (Klementyna Lamrot)! Czy Mostowiak weźmie z niego przykład? Przekonamy się już niebawem!

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