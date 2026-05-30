M jak miłość. Matylda i Janek będą razem w nowym sezonie? Teraz to Michał weźmie się za swatanie brata - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Michał pomoże Matyldzie i Jankowi w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Matylda i Janek wreszcie zostaną parą? Przypomnijmy, że już w obecnym sezonie przyjaciele mocno się do siebie zbliżyli na ślubie Eweliny i Michała, których z resztą na nowo sami ze sobą zeswatali. Między żołnierzami WAT-u doszło wówczas nawet do pocałunku, gdy Winiar próbował pocieszyć swoją ukochaną tuż po tym, jak niechcący zniszczyła małżonkom tort.

Tyle tylko, że nic więcej z tego nie wniknęło, bo Janek przestraszył się ewentualnych konsekwencji i zdecydował się wycofać z dalszej relacji z Matyldą, co dziewczyna przyjęła z godnością, ale i lekkim rozczarowaniem. Jednak mimo tego przyjaciele wciąż pozostali ze sobą blisko, a w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Michał już zadba o to, aby tak zostało na dobre!

Tak Winiar zacznie swatać Matyldę i Janka w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Michał postanowi odwdzięczyć się Jankowi za pomoc w ponownym wystawaniu go z Eweliną. Tym bardziej, że sytuacja naprawdę nie była łatwa, a bez brata i jego przyjaciół byłaby wręcz niemożliwa, bo to właśnie oni odnaleźli ukochaną Winiara, a Matylda dodatkowo zachęciła go do walki o ukochaną. Żołnierz swoją drugą bitwę ostatecznie wygrał, a teraz będzie chciał podobnego scenariusza dla swojego brata.

I stąd jak zdradził ZWIASTUN nowego sezonu "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej teraz to on zabawi się w swatkę. Michał wybierze się z Jankiem i Matyldą na randkę do "Naszego Zielonego Sadu", w trakcie której wraz ze swoim kolegą będą wspierali młodego Winiara w walce o jego ukochaną dziewczynę. I patrząc po ich minach ostatecznie im się to uda!

Matylda i Janek zostaną w końcu parą w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach na twarzach Matyldy i Janka zagoszczą szerokie uśmiechy, co może wskazywać, że randka, a tym samym swatanie Michała przebiegnie pomyślnie, a zakochani w końcu będą razem! Z tą jednak różnicą, że tym razem młody Winiar już może się nie wycofa, skoro jego starszy brat przejmie stery.

Ale czy faktycznie tak będzie, a wśród żołnierzy WAT-u pojawi się kolejna para? Czy tym razem Matyldzie i Jankowi uda się stworzyć coś stałego i już żadne z nich się z tego nie wycofa? Tego dowiemy się już w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

