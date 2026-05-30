Barwy szczęścia. Lucyna w szpitalu. Nie tak szybko Hubert odkryje, że jest matką Wilka w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Kiedy Hubert w nowym sezonie "Barw szczęścia" dowie się, że Lucyna to matka Wilka?

Jak długo w nowym sezonie "Barw szczęścia" Lucyna i Wilk będą oszukiwali wszystkich, że krewka emerytka, która zamieszkała u Pyrków nie ma nic wspólnego z bezwzględnym deweloperem i tak jak Hubert chce się go pozbyć z ulicy Zacisznej? Widzowie muszą się uzbroić w cierpliwość, bo dopóki Wilk nie zrealizuje do końca swojego okrutnego planu wykupienia wszystkich domów, żeby je zburzyć i na miejscu wybudować nowe osiedle i drogę dwupasmową, Lucyna będzie musiała pozostać jego cichą wspólniczką. Oczywiście na tyle skuteczną, by dalej szkodzić Pyrkom!

Przebiegła gra Lucyny w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

Czego Hubert i jego żona Asia (Anna Gzyra) mogą się spodziewać po Lucynie w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach? Na pewno Zwierzchowska nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa! Działając w zmowie z Wilkiem jego podstępna matka robiła wszystko, aby przekonać Huberta do sprzedaży domu deweloperowi. Oczywiście za bezcen. Nie cofnie się przed niczym, żeby sprytnie Hubertem manipulować, wmawiając mu, że dom Pyrków pokochała jak własny!

Co się stanie z Lucyną w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

Czy w następnym sezonie "Barw szczęścia" Lucyna wykorzysta do tego swój stan zdrowia? Na planie nowych odcinków nakręcono już odcinki, w których matka Wilka trafi do szpitala. Co się stanie Lucynie? Będzie chora czy przydarzy się jej jakiś wypadek? Tego jeszcze nie wiadomo, ale na pewno przy szpitalnym łóżku Lucyny będą czuwać jej syn Wilk i Hubert, którego staruszka także uzna za swojego wroga!

Oczywiście Wilk nie dopuści do tego, by wydało się, że Lucyna to jego matka, dopóki nie pozbędzie się Huberta i jego rodziny z Zacisznej i nie rozpocznie budowy swojego osiedla oraz drogi.

Barwy szczęścia. Ewa i Romeo przeżyją szok po ślubie! Nie tego się spodziewali