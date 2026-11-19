Kama da się zmanipulować Elżbiecie w 1960 odcinku „M jak miłość”!

W 1960 odcinku „M jak miłość” Aneta zjawi się w salonie Kamy, gdzie natknie się na Elżbietę. Wówczas Chodakowska postanowi je ugościć i zaproponuje wspólną „stypę”, ale Domańska szybko się z niej wycofa. Pani prezes szybko się pożegna, ale przed wyjściem odegra jeszcze teatrzyk wsparcia dla żony Marcina, na który ona oczywiście się nabierze.

- Nie, ja przepraszam. Wpadłam naprawdę dosłownie tylko na chwilę. Mam jeszcze sporo pracy. Chciałam ci tylko powiedzieć, żebyś się trzymała i nie przejmowała tym, co ludzie mówią. Do widzenia – skłamie Domańska, po czym się ulotni.

- No co? To w sumie miłe chyba nie? Że tak, wspiera? – uzna Kama.

W zupełnym przeciwieństwie do Chodakowskiej, której to w 1960 odcinku „M jak miłość” wystarczy, aby poznać się na Elżbiecie! Do tego stopnia, że Aneta od razu postanowi ją przed nią ostrzec, gdyż doskonale będzie znać taki typ.

- No tak, wiesz. Miło, niemiło. Znam ten typ. Ona niczego nie robi bezinteresownie. Wiesz, miałam parę takich koleżanek, co tutaj buzi, buzi, a jak tylko się odwrócisz, to nóż w plecy – przyzna jej Aneta.

Chodakowska nie posłucha Anety w 1960 odcinku „M jak miłość”!

Tyle tylko, że w 1960 odcinku „M jak miłość” Kama uzna, że Aneta przesadza i jej w to nie uwierzy. Tym bardziej, że będzie już pod silnym wpływem Elżbiety, która nagle zmieni front. Ale właśnie tylko po to, aby uśpić jej czujność i do reszty ją zniszczyć, co bez trudu dostrzeże Aneta.

- E, chyba trochę przesadzasz – stwierdzi naiwna Kama.

- Może przesadzam. Ja ci tylko mówię, żebyś była czujna – zasugeruje jej Aneta.

Jednak w 1960 odcinku „M jak miłość” Chodakowska w ogóle tak o tym nie pomyśli. Kama będzie dalej ślepo wierzyć Domańskiej, która nie będzie mieć wobec niej czystych intencji. Nie tak jak Aneta, która naprawdę zdecyduje się jej pomóc w kryzysie.

Podła Elżbieta osiągnie swój cel w 1960 odcinku „M jak miłość”!

Czy zatem Kama w końcu przejrzy na oczy w „M jak miłość”? Czy wreszcie zrozumie, że to Elżbieta jej szkodzi? A może wciąż pozostanie pod jej wpływem, a Domańska do reszty ją zniszczy? Szczególnie, że nie pozwoli wycofać się Lilce (Monika Sznajder) i za plecami Chodakowskiej dalej będzie jej szkodzić!

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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