M jak miłość. Adriana Kalska ostatni raz w obsadzie? Iza wyjedzie do Amsterdamu i zostawi Marcinowi dzieci - ZDJĘCIA

Tak wygląda życie Izy w "M jak miłość" po rozwodzie z Radkiem

Rozwód Izy i Radka w "M jak miłość" stał się faktem już w zeszłym sezonie serialu. Od ponad roku Chodakowska układa sobie życie z dala od ostatniego męża, który okazał się nieobliczalnym, agresywnym potworem! Przypomnijmy, że Iza odeszła od Radka, kiedy uderzył Maję. Co prawda błagał ją wybaczenie, ale jednocześnie zwalił na żonę winę za wybuch złości. Wcześniej Iza przyznała się Marcinowi, że psychopata ją też uderzył i wszczynał awantury, których świadkiem były dzieci.

Od kilku miesięcy w "M jak miłość" życie Izy po rozwodzie z Radkiem toczy się wokół pracy w redakcji i dzieci, ale niewiele wiadomo, co się dokładnie u niej dzieje. Była żona nie chwali się Marcinowi, czy się z kim spotyka. Wygląda jednak na to, że po trudnych przejściach z psycholem Radkiem odpuściła sobie facetów. Mieszka w wynajętym od koleżanki z redakcji domu na obrzeżach Warszawy i dość rzadko widuje się z Chodakowskim.

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Co się stanie z Izą w 1949 odcinku "M jak miłość"? Marcin usłyszy o planach byłej żony!

Mimo że Iza żałuje rozstania z Marcinem, to nie próbowała w żaden sposób zniszczyć jego związku z Kamą (Michalina Sosna). Nie przyjęła jednak zaproszenia na ślub byłego męża i trzyma się nieco z boku. Nie dziwi więc fakt, że teraz Iza postawi na rozwód kariery zawodowej za granicą.

W 1949 odcinku "M jak miłość" Iza wpadnie do mieszkania Marcina z dziećmi, Szymkiem i Mają, prosząc o opiekę nad nimi przez jakiś czas. Zaskoczony Chodakowski usłyszy o wyjeździe byłej żony do stolicy Holandii, ale nie wyjaśni mu ona, jak długo tam zostanie.

- Marcin, dzięki, że weźmiesz dzieci wcześniej. Wiesz, ja mam ten wylot do Amsterdamu. Miałam lecieć w czerwcu, ale wiesz jak to w redakcji. Plany zmieniają się z dnia na dzień. Słuchaj, z ważnych rzeczy to Majka ma uczulenie. Tutaj masz leki. A jeżeli chodzi o Szymka, to nie wymawiaj przy nim imienia "Kalina"...

- Poważna sprawa...

- Jak bardzo?

- Bardzo... - utnie temat Iza, bo Szymek w 1949 odcinku "M jak miłość" zwróci rodzicom uwagę, by o nim nie plotkowali.

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Czy Adriana Kalska odejdzie z "M jak miłość" i nie zagra już Izy?

Wyjazd Izy do Amsterdamu w 1949 odcinku "M jak miłość" nie oznacza wprawdzie, że Adriana Kalska nie zagra już tej bohaterki, ale widzowie przez jeszcze dłuższy czas nie zobaczą jej na ekranie. Wygląda na to, że produkcja "M jak miłość" na razie nie chce rozwinąć wątku Izy. Ale jedno jest pewne, Adriana Kalska nie odchodzi z obsady serialu, nie została zwolniona i będzie jeszcze pojawiała się gościnnie przy dzieciach i Marcinie.

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