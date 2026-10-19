M jak miłość, odcinek 1949: Pierwszy miłosny dramat Szymka! Syn Marcina zakocha się bez wzajemności? - ZDJĘCIA

Iza w 1949 odcinku "M jak miłość" zostawi dzieci pod opieką Marcina

W 1949 odcinku "M jak miłość" Iza niespodziewanie zwróci się do Marcina z prośbą o pomoc. Pilny wyjazd służbowy sprawi, że będzie musiała zostawić Szymka i Maję (Laura Jankowska) pod opieką byłego męża. Dla Chodakowskiego nie będzie to oczywiście żaden problem. Marcin chętnie spędzi czas z dziećmi, a u jego boku będzie również Kama, która od dawna ma z nimi bardzo dobry kontakt.

Początkowo wszystko będzie wyglądało zwyczajnie, ale szybko okaże się, że Szymek nie jest sobą. Chłopak będzie osowiały, zamyślony i wyraźnie pozbawiony humoru. Marcin zna syna na tyle dobrze, że od razu zorientuje się, iż nie chodzi o zwykłe zmęczenie czy szkolne problemy. Kama również w 1949 odcinku "M jak miłość" zauważy zmianę w jego zachowaniu i razem spróbują dowiedzieć się, co właściwie się wydarzyło.

Szymek w 1949 odcinku "M jak miłość" wyzna ojcu, że podoba mu się koleżanka?

W 1949 odcinku "M jak miłość" rozmowa z ojcem i Kamą w końcu przyniesie efekt. Szymek przyzna, że jego fatalny humor ma związek z jedną z dziewczyn z klasy. Chłopakowi wyraźnie będzie na niej zależało, choć do tej pory nie mówił rodzinie o swoim zauroczeniu. Teraz nie będzie już potrafił ukryć rozczarowania, choć wciąż nie przyzna, że Kalina wpadła mu w oko.

Powodem okażą się urodziny koleżanki. Szymek będzie przekonany, że dziewczyna urządza przyjęcie i zaprosiła na nie właściwie wszystkich uczniów z klasy. Wszystkich poza nim. Dla syna Marcina będzie to wyjątkowo dotkliwy cios, bo zinterpretuje brak zaproszenia bardzo jednoznacznie, jako sygnał, że koleżanka, która mu się podoba, nie odwzajemnia jego zainteresowania.

- Nie słuchajcie Majki, wcale się nie zakochałem, tylko wkurzyłem. - Ale dlaczego i na kogo? - Na Kalinę. W sobotę ma urodziny i zaprosiła prawie połowę klasy, a mnie nie, a myślałem, że się lubimy. - To trochę słabo, faktycznie. Może po prostu musicie usiąść i szczerze pogadać? - Obejdzie się bez łaski...

Syn Marcina w 1949 odcinku "M jak miłość" przeżyje swój pierwszy miłosny dramat

W 1949 odcinku "M jak miłość" Marcin i Kama szybko zrozumieją, że dla Szymka sprawa jest naprawdę poważna. Z perspektywy dorosłych brak zaproszenia na szkolne urodziny może wydawać się drobiazgiem, ale dla chłopaka stanie się prawdziwym miłosnym dramatem. Szymek poczuje się odrzucony, a dodatkowo będzie miał świadomość, że jego koledzy i koleżanki mogą bawić się razem bez niego.

Marcin z pewnością nie będzie chciał bagatelizować uczuć syna. Sam doskonale wie, jak bardzo potrafią boleć problemy sercowe, dlatego zamiast śmiać się z pierwszego zauroczenia Szymka, spróbuje podejść do niego poważnie. Kama również okaże chłopcu wsparcie. Jej obecność może pomóc szczególnie dlatego, że od dawna jest blisko dzieci Marcina i potrafi znaleźć z nimi wspólny język.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.