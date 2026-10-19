M jak miłość, odcinek 1949: Pierwszy miłosny dramat Szymka! Syn Marcina zakocha się bez wzajemności? - ZDJĘCIA

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-10-19 10:06

W 1949 odcinku "M jak miłość" Szymek (Stanisław Szczypiński) przeżyje swój pierwszy poważny miłosny zawód! Iza (Adriana Kalska) przywiezie dzieci do Marcina (Mikołaj Roznerski), ponieważ sama będzie musiała pilnie wyjechać służbowo. Chodakowski szybko zauważy jednak, że z jego synem dzieje się coś niepokojącego. Szymek będzie wyraźnie przygaszony i nie będzie miał ochoty na żarty ani rozmowę. Dopiero Marcin razem z Kamą (Michalina Sosna) wyciągną z niego prawdę. Okaże się, że chłopakowi bardzo podoba się jedna z koleżanek z klasy, ale wszystko wskazuje na to, że jego uczucie nie jest odwzajemnione...

Iza w 1949 odcinku "M jak miłość" zostawi dzieci pod opieką Marcina

W 1949 odcinku "M jak miłość" Iza niespodziewanie zwróci się do Marcina z prośbą o pomoc. Pilny wyjazd służbowy sprawi, że będzie musiała zostawić Szymka i Maję (Laura Jankowska) pod opieką byłego męża. Dla Chodakowskiego nie będzie to oczywiście żaden problem. Marcin chętnie spędzi czas z dziećmi, a u jego boku będzie również Kama, która od dawna ma z nimi bardzo dobry kontakt. 

Początkowo wszystko będzie wyglądało zwyczajnie, ale szybko okaże się, że Szymek nie jest sobą. Chłopak będzie osowiały, zamyślony i wyraźnie pozbawiony humoru. Marcin zna syna na tyle dobrze, że od razu zorientuje się, iż nie chodzi o zwykłe zmęczenie czy szkolne problemy. Kama również w 1949 odcinku "M jak miłość" zauważy zmianę w jego zachowaniu i razem spróbują dowiedzieć się, co właściwie się wydarzyło. 

Szymek w 1949 odcinku "M jak miłość" wyzna ojcu, że podoba mu się koleżanka?

W 1949 odcinku "M jak miłość" rozmowa z ojcem i Kamą w końcu przyniesie efekt. Szymek przyzna, że jego fatalny humor ma związek z jedną z dziewczyn z klasy. Chłopakowi wyraźnie będzie na niej zależało, choć do tej pory nie mówił rodzinie o swoim zauroczeniu. Teraz nie będzie już potrafił ukryć rozczarowania, choć wciąż nie przyzna, że Kalina wpadła mu w oko. 

Powodem okażą się urodziny koleżanki. Szymek będzie przekonany, że dziewczyna urządza przyjęcie i zaprosiła na nie właściwie wszystkich uczniów z klasy. Wszystkich poza nim. Dla syna Marcina będzie to wyjątkowo dotkliwy cios, bo zinterpretuje brak zaproszenia bardzo jednoznacznie, jako sygnał, że koleżanka, która mu się podoba, nie odwzajemnia jego zainteresowania.

- Nie słuchajcie Majki, wcale się nie zakochałem, tylko wkurzyłem. 

- Ale dlaczego i na kogo? 

- Na Kalinę. W sobotę ma urodziny i zaprosiła prawie połowę klasy, a mnie nie, a myślałem, że się lubimy. 

- To trochę słabo, faktycznie. Może po prostu musicie usiąść i szczerze pogadać?

- Obejdzie się bez łaski... 

Syn Marcina w 1949 odcinku "M jak miłość" przeżyje swój pierwszy miłosny dramat

W 1949 odcinku "M jak miłość" Marcin i Kama szybko zrozumieją, że dla Szymka sprawa jest naprawdę poważna. Z perspektywy dorosłych brak zaproszenia na szkolne urodziny może wydawać się drobiazgiem, ale dla chłopaka stanie się prawdziwym miłosnym dramatem. Szymek poczuje się odrzucony, a dodatkowo będzie miał świadomość, że jego koledzy i koleżanki mogą bawić się razem bez niego. 

Marcin z pewnością nie będzie chciał bagatelizować uczuć syna. Sam doskonale wie, jak bardzo potrafią boleć problemy sercowe, dlatego zamiast śmiać się z pierwszego zauroczenia Szymka, spróbuje podejść do niego poważnie. Kama również okaże chłopcu wsparcie. Jej obecność może pomóc szczególnie dlatego, że od dawna jest blisko dzieci Marcina i potrafi znaleźć z nimi wspólny język.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Olek zapyta o kłamstwo Kasi, ale dojdzie do tragedii!