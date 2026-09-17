Na dobre i na złe, odcinek 998: Blanka wyjawi prawdę o porwaniu Niny! Przyzna się, że to przez nią córka zaginęła - ZDJĘCIA

Nina się nie odnajdzie w 998 odcinku "Na dobre i na złe". Porzucona dziewczynka to nie ona!

Bliscy Blanki ze szpitala w Leśnej Górze w 998 odcinku "Na dobre i na złe" wciąż nie będą mieli pojęcia o porwaniu Niny. Poza jedną osobą. Pod opiekę Stefana Trettera trafi roczna dziewczynka o imieniu Agatka (Noelia Kamińska), porzucona przez matkę w "Oknie życia”. Zanim ratownicy przywiozą dziecko do szpitala, Blanka razem z policjantką Dorotą Kowal (Magdalena Wróbel) upewnią się, że to nie Nina. W Leśnej Górze zachowanie Blanki wzbudzi niepokój Trettera, który nie będzie nawet podejrzewał, co się stało, dlaczego oczy lekarki wypełniają łzy.

Tymczasem policja wciąż będzie szukać porwanej Niny w 998 odcinku "Na dobre i na złe". Po tym jak starsza kobieta, której Blanka pomogła w parku w chwili zaginięcia córki, odzyska przytomność, Dorota i Radek Biegun (Mateusz Lisiecki) będą chcieli ją przesłuchać. Ale Franciszka (Lidia Niewęgłowska) nic sobie nie przypomni. Nie będzie nawet wiedziała, kim jest Blanka i co się stało wtedy w parku.

Tylko on dowie się o porwaniu Niny w 998 odcinku "Na dobre i na złe"

W finale 998 odcinka "Na dobre i na złe" Blanka przejdzie kolejne załamanie nerwowe. Po porzuconą Agatę zgłosi się matka, a Milewska nie zdoła nad sobą zapanować. Tylko Tretterowi wyjawi, że straciła Ninę, że jej córka została porwana. Nikt poza Tretterem nie pozna prawdy.

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- Gdybym nie ratowała tej kobiety, to Nina byłaby ze mną...

- Nie Blanka, nie możesz tak mówić. Nie możesz nawet tak myśleć... Dobrze, powiedz, co ja mogę zrobić?

- Nie wiem... To jest tak niesprawiedliwe, że ona porzuciła swoje dziecko, zostawiła je, a potem, jak gdyby nigdy nic, urodziła i teraz tak się do niego tuli... A ja nie mogę... Nie mogę powiedzieć nikomu, a chciałabym powiedzieć całemu światu... Albo niech mój świat się skończy, bo nie ma mojego dziecka!

- Ale dlaczego nie możesz powiedzieć całemu światu? Dlaczego nic nie możesz powiedzieć? Kto jeszcze o tym wie? Dlaczego nie ma żadnych ogłoszeń?!

- Policja zabroniła cokolwiek mówić dlatego, że podejrzewają, że to jest porwanie... I ktoś chciałby pieniędzy...

- Ale kto? Wiedzą kto? - zapyta zdruzgotany Tretter, lecz Blanka tylko przecząco pokręci głową.

W tym momencie zadzwoni telefon Blanki i w 998 odcinku "Na dobre i na złe" zrozpaczona matka zacznie krzyczeć.

- Nienawidzę cię Mario! Nienawidzę cię! Słyszysz?!

Przyjaciółka Blanki będzie się kręcić przed szpitalem w 998 odcinku "Na dobre i na złe"

To nie przypadek, że wokół szpitala w Leśnej Górze będzie się cały czas kręciła Zuza (Aurora Lipartowska), dawna pacjentka,"przyjaciółka" Blanki z pilatesu. Kiedy zobaczy ją z Dorotą, policjantka ukryje swoją tożsamość. Okłamie Zuzę, że jest przyjaciółką Blanki ze szkoły... To Zuza okaże się porywaczką Niny.

Kiedy 998 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 998 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 30 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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