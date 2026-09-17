Na dobre i na złe, odcinek 999: Blanka i Mario nagłośnią zaginięcie Niny! Wtedy zgłosi się porywacz i zażąda okupu - ZDJĘCIA

Policja nie namierzy porywacza Niny w 999 odcinku "Na dobre i na złe"

Policja wciąż nie znajdzie małej Niny w 999 odcinku "Na dobre i na złe"! Co więcej, prowadzący śledztwo funkcjonariusze - Dorota Kowal (Magdalena Wróbel), Radosław Biegun (Mateusz Lisiecki) - nie będą nawet o krok od namierzenia porywacza córki Blanki i Mario. Wciąż podejrzewając, że zniknięcie ich dziecka ma związek z kryminalną przeszłością Milewskiego. Nic bardziej mylnego!

Z relacji z planu "Na dobre i na złe" wynika, że Ninę porwała "przyjaciółka" Blanki, jej dawna pacjentka Zuza (Aurora Lipartowska), która poroniła i zabrała jej córkę, bo uroiła sobie,że to jej dziecko. Ale prawda o porwaniu Niny nie wyjaśni się tak szybko.

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Póki co w 999 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka i Mario postanowią połączyć siły, żeby odnaleźć córkę! Kolejne dni po zaginięciu Niny będą się dłużyły im w nieskończoność, a coraz bardziej załamana Blanka nie zdoła siedzieć bezczynnie. Pożałuje słów wypowiedzianych do męża podczas ich ostatniej rozmowy, że nienawidzi go za to, co się stało. Dojdzie do wniosku, że tylko jeśli będą się z Mario trzymali razem, mają szansę na odzyskanie córeczki.

Porywacz Niny zgłosi się po okup w 999 odcinku "Na dobre i na złe"

Wbrew zaleceniom policji Milewscy w 999 odcinku "Na dobre i na złe" nagłośnią w mediach sprawę zaginięcia Niny. Zaczną rozwieszać po mieście plakaty ze zdjęciem małej, prosząc o kontakt każdego, kto mógł widzieć, jak ktoś zabrał córkę Blanki w parku feralnego dnia, kiedy lekarka zostawiła dziecko, by udzielić pomocy umierającej staruszce.

Wkrótce Mario w 999 odcinku "Na dobre i na złe" odbierze telefon od nieznajomego, który poda się za porywacza i zażąda wysokiego okupu. Milewski będzie gotów zebrać olbrzymie pieniądze, by odzyskać córkę! A nawet oddać życie, żeby Nina wróciła do Blanki. Do akcji włączy się policja i dość szybko okaże się, że rzekomy porywacz to zwykły naciągacz.

Prawdziwa porywaczka wciąż pozostanie na wolności, a losy Niny w 999 odcinku "Na dobre i na złe" będą nadal nieznane.

Kiedy 999 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 999 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 30 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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