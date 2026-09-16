M jak miłość, odcinek 1940: Tomek wybierze nową rodzinę, a Majka pójdzie w odstawkę! Syn, którego ma z kochanką, będzie ważniejszy - WIDEO

Czy będzie rozstanie Majki i Tomka w 1940 odcinku "M jak miłość"?

Majka i Tomek o krok od rozstania w 1940 odcinku "M jak miłość"! Od kiedy Kubicki został ojcem, była kochanka Justyna urodziła mu syna, wszystko się zmieniło. Teraz para młodych żołnierzy, studentów WAT będzie musiała podjąć decyzję, czy ich związek ma przyszłość. Tomek dokona ostatecznego wyboru - dziecko będzie dla niego najważniejsze. Jak Majka przyjmie to, że dla ukochanego chłopaka przestała się już liczyć, że teraz Tomek skupia się tylko na Justynie i ich synu?

Zacznie się od tego, że w 1940 odcinku "M jak miłość" Tomek rozczaruje Majkę, gdy nagle odwoła wizytę u jej rodziny, by zawieźć syna do lekarza. Odtrącona dziewczyna straci w końcu cierpliwość i zacznie robić mu wymówki, że postępuje nie w porządku! Jakby nie zdawała sobie sprawy, że teraz Tomek jest ojcem, a narodziny dziecka zupełnie go zmieniły. Kiedyś był niewiernym, zakłamanym facetem, teraz stara się być odpowiedzialnym, zaangażowanym tatą.

- Super, że masz dziecko, super, że próbujesz to wszystko jakoś poukładać, ale gdzie w tym wszystkim jest ja? - zapyta z pretensją w głosie Majka.

Tomek wybierze syna, a nie Majkę w 1940 odcinku "M jak miłość"?

Jeszcze tego samego dnia w 1940 odcinku "M jak miłość" przekona się boleśnie, że Tomek woli być z Justyną i ich synem, niż z nią! Przyjdzie spóźniony na spotkanie przyjaciół do bistro i nawet nie będzie ukrywał przed dziewczyną, że chciał zostać z małym synkiem jak najdłużej.

- Sorry Majka, że tak wyszło. Myślałem, że uda mi się wcześniej wyrwać...

- Ale się nie udało. Jak zwykle...

- To nie do końca tak. Zostałem tam dłużej, bo chciałem... Wiesz, jak młody się urodził, to myślałem, że będę tylko płacił na niego kasę i tyle... A ojciec Justyny ciągle powtarzał, że sam zobaczę, że wszystko się zmieni. Miał rację... Rzeczywiście tak się stało. To nawet nie jest kwestia kasy. Majka, ja chcę być wobec ciebie uczciwy, bo za bardzo mi na tobie zależy, żeby wciskać ci jakiś kit... Nie chciałem, żeby to tak wyglądało... Chcę być obecny w życiu mojego syna, wiesz? Ale chcę być też obecny w twoim... Tylko nie wiem, co ty na to... Będziesz to w stanie zaakceptować? - zapyta Tomek, lecz Majka w 1940 odcinku "M jak miłość" nie do mu odpowiedzi.

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Kiedy 1940 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1940 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 15 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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