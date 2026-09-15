M jak miłość. Hanna Turnau po odejściu z obsady przerywa milczenie! Jest wymowny komentarz - ZDJĘCIA

Hanna Turnau żegna się z „M jak miłość”. Wcześniej zapowiedziała swój wpis

O tym, że Sylwia Kostecka zniknie z „M jak miłość”, Hanna Turnau mówiła jeszcze przed emisją ostatniego odcinka z jej udziałem. Aktorka nie ukrywała, że 14 września będzie dla jej bohaterki momentem pożegnania. Jednocześnie zapowiadała, że dopiero po emisji będzie mogła powiedzieć więcej. I rzeczywiście, po 1939 odcinku „M jak miłość” Turnau odezwała się do publiczności. Wcześniej aktorka dawała do zrozumienia, że nie zamierza zdradzać szczegółów przed emisją. Teraz mogła już oficjalnie pożegnać się z widzami, którzy przez cztery lata śledzili losy Sylwii.

„Będzie mi brakowało wrednej Sylwii”. Hanna Turnau wymownie podsumowała cztery lata

W swoim wpisie aktorka przede wszystkim zwróciła się do widzów oraz osób, z którymi pracowała na planie. Podkreśliła, że bardzo zżyła się z Sylwią i że praca przy serialu dała jej również okazję do poznania wielu osób i zdobycia nowych doświadczeń.

„Oj będzie mi brakowało wrednej Sylwii 🤡Dziękuję przede wszystkim widzom serialu @mjakmilosc.official za te 4 wspólne lata, mam nadzieję, że dostarczałam Wam różnych emocji 🤡Dziękuję też dwóm wspaniałym ekipom, praca z Wami to była przyjemność. Poznałam fantastycznych ludzi i dużo się nauczyłam. Coś się kończy, coś zaczyna, idę dalej 🙋‍♀️#wrednasylwia #berliniscalling”

W oczy rzuca się przede wszystkim brak bezpośredniego odniesienia do samej produkcji czy decyzji o zakończeniu wątku Sylwii. Turnau podziękowała widzom, ekipom i osobom, które spotkała na planie, ale nie komentowała tego, dlaczego jej bohaterka znika z „M jak miłość”. Wiadomo, że wyjechała, ale tak naprawdę dotąd nie pojawiło się jednoznaczne wyjaśnienie, czemu usuwają ten wątek z serialu. Już wcześniej można było odnieść wrażenie, że artystka nie zgadza się z nagłym urwaniem losów prawniczki. W jednym z wywiadów aktorka przyznała, że bardzo zżyła się z bohaterką i nie wyobrażała sobie jeszcze swojego życia bez Sylwii. Jednocześnie potraktowała zakończenie tej historii jako możliwy początek nowego rozdziału w swojej karierze.

Emotka klauna w kontekście "M jak miłość" to pstryczek w nos czy przypadek?

Jest jeszcze jeden szczegół, który trudno przeoczyć. Hanna Turnau już wcześniej używała emotikony klauna przy zapowiedziach swojego komentarza po odcinku z odejściem, a teraz pojawiła się ona w jej pożegnalnym wpisie aż dwa razy. Tymczasem w ostatnim odcinku bohaterka sama określała swoje życie u boku Wernera (Jacek Kopczyński) jako coś przypominającego „jakiś cyrk”.

Oczywiście nie sposób stwierdzić, czy aktorka celowo nawiązuje w ten sposób do serialowego wątku, a może to po prostu pstryczek w nos produkcji, która zadecydowała o usunięciu jej postaci? Trudno jednak nie zauważyć, że zestawienie „wrednej Sylwii” i klauna daje sporo przestrzeni do interpretacji. Zwłaszcza że Turnau już wcześniej otwarcie mówiła, że odejście Sylwii nie było jej decyzją.