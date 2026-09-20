M jak miłość, odcinek 1945: Szokujące odkrycie Marysi. Znajdzie płytę, który Artur dostał od Joanny. To będzie dowód zdrady - ZDJĘCIA

Jak Marysia w 1945 odcinku "M jak miłość" odkryje, że Artur ją zdradza?

Oziębłość Artura sprawi, że w 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia nabierze coraz więcej podejrzeń, że za zmianą zachowania męża kryje się inna kobieta. Do głowy jej jednak nie przyjdzie, że ukochany nawiązał romans z Joanną Dobrzańską, że od tygodni sypia z młodą lekarka, z którą nawet wyjechał na sympozjum medyczne do Berlina.

Nie tylko Marysia w 1945 odcinku "M jak miłość" zwróci uwagę na to, że ostatnio Artur izoluje się od niej i całej rodziny, że traktuje ją, jakby zupełnie go nie obchodziła. Także ich córka Basia (Karina Woźniak) będzie zaniepokojona tym, że rodzice nie mówią jej wszystkiego, że panuje między nimi napięta atmosfera. Z kolei Agnes (Amanda Mincewicz) nie daruje ojcu, że ją okłamał i wciąż spotyka się z Joanną. Nie uwierzy w jego zapewnienia, że ten romans się skończył, a spotkanie w Berlinie na sympozjum to czysty przypadek.

Płyta od Joanny dowodem zdrady Artura w 1945 odcinku "M jak miłość"

Aż wreszcie w 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia, która nie zniesie dłużej tego, że dla Artura przestała się liczyć, że nawet w nocy mąż będzie się od niej odwracał plecami, przyjrzy się uważniej temu, co ostatnio dostał w "tajemniczej" paczce od kuriera. Jak podaje portal światseriali.interia.pl chodzi o gramofon i płytę, które Artur postara się ukryć przed żoną, ale nie schowa ich dość dobrze w stosie innych płyt.

Dociekliwość Marysi sprawi, że w 1945 odcinku "M jak miłość" przeszuka płyty i znajdzie wśród nich tę winylową, którą dostał od Joanny podczas wyjazdu do Berlina, pamiątkę po rodzicach Dobrzańskiej, z "romantyczną dedykacją":

- Dla mojej największej miłości… Zawsze będę Cię kochać...

W tym momencie dla Marysi stanie się jasne, że Artur ukrywa przed nią znacznie więcej niż to, co się działo na jego wyjeździe. Stanie się dla niej jasne, że płyta z wyznaniem miłości to nic innego jak dowód zdrady męża!

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Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!