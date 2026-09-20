M jak miłość, odcinek 1945: Joanna nie pozwoli Arturowi odejść! Będzie chciała z nim uciec jak najdalej od Marysi - WIDEO

Joanna zacznie dręczyć Artura w 1945 odcinku "M jak miłość"

Niewierny Artur w 1945 odcinku "M jak miłość" nie wytrzyma dłużej i podejmie desperacką próbę zerwania z Joanną! Wreszcie pójdzie po rozum do głowy i dotrze do niego, że romans z młodziutką lekarką nie ma żadnej przyszłości. Poza tym zaczną go dręczyć coraz większe wyrzuty sumienia, że jego zdrada dobije Marysię, zniszczy jej życie.

Tyle, że dla Joanny rozstanie z Rogowskim będzie nie do przyjęcia. Nie pogodzi się z tym, że kochanek nie odejdzie od żony, ale w 1945 odcinku "M jak miłość" zacznie go zadręczać SMS-ami, w których będzie wypisywać, jak bardzo go kocha.

"Wiem, że nie odejdziesz od żony. A ja nie potrafię bez Ciebie żyć, nie potrafię oddychać... Zawsze będę kochać, bez względu na wszystko. Spotkajmy się jeszcze jeden raz, ostatni raz. Proszę... Cały czas myślę o Tobie, tylko o Tobie... Odbierz. Tęsknię. Chcę chociaż usłyszeć Twój głos..."

Joanna nie pozwoli Arturowi zakończyć ich romansu w 1945 odcinku "M jak miłość"

Kolejny telefon od Joanny w 1945 odcinku "M jak miłość" będzie dla Artura nie do zniesienia. Jak podaje portal światseriali.interia.pl nie przestanie myśleć o kochance, więc gdy ona znów zadzwoni, tym razem odbierze. Licząc się z tym, że ktoś go może usłyszeć, że będzie miał przez to kłopoty. Rogowski uzna, że najwyższa pora, by rozstać się z Joanną. Jednak kochanka nie pozwoli mu odejść.

- Nie zostawię Marysi, nie zasłużyła na to, nie mogę... I nie mogę się z tobą spotkać, pożegnać, nie mam na to dość siły. Uciekłbym z tobą gdzieś na koniec świata…

Po tych słowach Artura w 1945 odcinku "M jak miłość" obsesyjnie zakochana Joanna będzie chciała jak najszybciej zrealizować plan ucieczki.

- Dobrze! Zróbmy tak, teraz, zaraz... Za pięć minut mogę podjechać przed twój dom! Artur, wsiadam do samochodu i jadę po ciebie… Wyjdziesz z domu i wyjeżdżamy!

- Nie, nie… Wybacz, nie mogę - odpowie Artur i się rozłączy, lecz Joanna na tym nie poprzestanie.

Następnego dnia w 1945 odcinku "M jak miłość" kochanka Rogowskiego sprowadzi do przychodni innego faceta, by zmusić go do podjęcia ostatecznej decyzji o porzuceniu Marysi. Nie ma jednak na co liczyć, bo Artur zostanie z żoną, mimo tego, że już jej nie kocha...

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Czy Artur i Joanna uciekną razem z Grabiny w 1945 odcinku "M jak miłość"?

Nie będzie ucieczki Artura i Joanny w 1945 odcinku "M jak miłość"! Zamiast tego Dobrzańska zjawi się w przychodni w Lipnicy, niemal błagając kochanka, żeby nie rezygnował z ich miłości. Nie cofnie się przed niczym, by to ona wygrała walkę o Artura. Coraz bardziej uległy Rogowski zacznie całować Joannę i wtedy w drzwiach jego gabinetu stanie Marysia....

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Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!