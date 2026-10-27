M jak miłość, odcinek 1957: Uroczyste ogłoszenie ciąży Magdy. Razem z Andrzejem poinformują przyjaciół o dziecku w wyjątkowy sposób - ZDJĘCIA

Magda i Andrzej ogłoszą ciążę w 1957 odcinku "M jak miłość"

W 1957 odcinku "M jak miłość" dla Budzyńskich nadejdzie moment jeden z ważniejszych momentów. Po odkryciu ciąży Magda wciąż musiała oswoić się z myślą, że naprawdę zostanie mamą. Początkowo trudno było jej uwierzyć w pozytywny wynik testu, a kolejne próby potwierdzenia ciąży miały rozwiać jej wątpliwości. Teraz przyjdzie czas na kolejny krok. Po kontrolnych badaniach, które wypadną zaskakująco dobrze, Magda i Andrzej będą mogli z większym spokojem spojrzeć w przyszłość. Zdecydują się powiedzieć bliskim oraz współpracownikom z kancelarii, że spodziewają się dziecka.

Jak to możliwe, że Magda z "M jak miłość" zaszła w ciążę?

Ciąża Magdy będzie tym bardziej niezwykła, że Budzyńska przez długi czas nie wierzyła, że może zostać biologiczną mamą. Jej obawy wiązały się z chorobą serca i przekonaniem, że ciąża może być dla niej niemożliwa lub zbyt ryzykowna. Dlatego kiedy w 1950 odcinku "M jak miłość" zobaczyła na teście dwie kreski, nie zareagowała od razu radością. Uznała wynik za pomyłkę i wyrzuciła test do kosza. Na szczęście szybko połączyła objawy i dwie kreski na teście, sprawdziła dokładnie fakty i poinformowała Andrzeja, że będzie tatą!

Przyjaciele urządzą Budzyńskim kameralne świętowanie w 1957 odcinku „M jak miłość”

Wiadomość o ciąży Magdy szybko stanie się powodem do radości również w kancelarii. Przyjaciele Budzyńskich uznają, że tak ważnej nowiny nie można pozostawić bez świętowania. Po pracy wpadną do przyszłych rodziców na kameralną imprezę, by pogratulować im i wspólnie cieszyć się nadchodzącymi zmianami. Kinga (Katarzyna Cichopek) z Piotrkiem (Marcin Mroczek) przyniosą balony i będą wyraźnie podekscytowani. Jednak nie dla wszystkich to piękny monet tylko i wyłącznie pozytywny.

Anita będzie cierpieć z powodu niespełnionego marzenia o dziecku

Nie wszyscy jednak będą potrafili przyjąć tę wiadomość bez trudnych rozczarowań. W 1957 odcinku "M jak miłość" Anita (Melania Grzesiewicz) coraz mocniej będzie przeżywać niespełnione marzenie o dziecku. Radość Magdy i Andrzeja może więc boleśnie przypominać jej o tym, czego sama pragnie, a czego wciąż nie udało jej się osiągnąć.

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Anita załamie się, bo nie zajdzie w ciążę! Tylko Magda ją zrozumie