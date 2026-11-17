Tak Marysia i Jerzy Wielicki poznali się na Mazurach w "M jak miłość"

To nie przypadek, że Marysia i Jerzy w 1953 odcinku "M jak miłość" spotkali się na Mazurach w dramatycznych okolicznościach. Ona właśnie tam próbowała dojść do siebie po rozstaniu z Arturem, a on dzięki niej uniknął śmierci w najgorszym momencie życia.

Choć podczas tego spotkania na początku listopada w "M jak miłość" chory na cukrzycę Wielicki podziękował Marysi za ratunek, to wyznał jej wprost, że nie wie, co dalej robić ze swoim życiem. Po tej poruszającej rozmowie Marysi i Jerzego w hotelowej restauracji wydawało się, że przeznaczenie połączyło ich tylko na chwilę.

Jerzy znajdzie Marysię w Grabinie w "M jak miłość". Tak zacznie się ich miłość?

Nic bardziej mylnego, bo jeszcze przed końcem sezonu "M jak miłość" w tym roku Jerzy znajdzie Marysię w Grabinie, złoży jej na wsi niezapowiedzianą wizytę.

W "Kulisach serialu M jak miłość" już teraz widzowie mogą zobaczyć sceny, jak Wielicki przyjedzie do domu Mostowiaków z bukietem czerwonych róż, a jego odwiedziny sprawią Marysi wielką radość. Znów na jej twarzy pojawi się promienny uśmiech i nadzieja, że być może w jej życiu wydarzy się jeszcze coś pięknego.

Artur przyłapie Marysię z Jerzym w "M jak miłość"

Żeby było jeszcze ciekawiej, podczas wizyty Jerzego u Marysi w jednym z odcinków "M jak miłość" w grudniu w domu Mostowiaków zjawi się także Artur Rogowski. Choć niewierny mąż Marysi będzie układał już sobie życie z kochanką Joanną (Dominika Sakowicz), to nie spodoba mu się, że Wielicki kręci się koło jego żony. Od razu rozpozna w nim mężczyznę z hotelu na Mazurach...

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