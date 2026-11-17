Zakochani Artur i Joanna wrócą do siebie w 1961 odcinku "M jak miłość"

Kochanka Artura dopnie swego i odzyska go w 1961 odcinku "M jak miłość". Tylko czy Rogowski wróci do Joanny dlatego, że naprawdę ją kocha, czy nie będzie miał innego wyjścia?

Nie odzyska Marysi ani rodziny, bo w domu Mostowiaków w Grabinie nie będzie już dla niego miejsca. Nie będzie powrotu do tego, co było, więc Artur "wybierze" nowe życie z Joanną.

- A gdyby teraz twoja żona pozwoliła ci wrócić, wróciłbyś? - zapyta Joanna, kiedy spotka się z Arturem na schadzce w kawiarni w Gródku.

- Przecież wiesz, że nie... - odpowie Rogowski, lecz będzie kłamał jak najęty.

W efekcie romans Artura i Joanny odżyje na nowo w 1961 odcinku "M jak miłość", lecz tym razem młodziutka kochanka męża Marysi nie będzie już musiała wątpliwości, że oto zacznie się piękny rozdział ich wspólnej historii.

Robert Moskwa broni miłości Artura i Joanny w "M jak miłość"

W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" Robert Moskwa stanął w obronie miłości Artura i Joanny, narażając się tym samym na ostrą krytykę ze strony widzów. Aktor powiedział wprost, że on też wybrałby kochankę, a nie żonę! Chociaż nie buduje się szczęścia na nieszczęściu zdradzonej żony.

- Gdybym ja był na miejscu Artura, bo to dosyć często padające pytanie, poszedłbym z zamkniętymi oczami w tę relację z Joanną dlatego, że to jest autentyczne. Oni się naprawdę w sobie zakochali, więc jeśli gdzieś nagle się pojawia piękna, czysta, krystaliczna miłość, nieokiełznana, nieposkromiona, to powinniśmy to pielęgnować, powinniśmy temu kibicować. I o to do was apeluję. A Marysia? To jest fantastyczna kobieta. Kochacie ją od lat. To jest ikona. Marysi życzę, żeby odnalazła równie wielką, piękną miłość... Arturowi życzę, żeby nie żałował nigdy tego co zrobił, a Marysi i Arturowi razem życzę, żeby zostali prawdziwymi, wielkimi przyjaciółmi - ogłosił Moskwa.

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Czy Marysia w "M jak miłość" też się zakocha i znajdzie sobie nowego faceta?

Póki co tajemnicą produkcji "M jak miłość" pozostaje, czy Marysia też się zakocha i straci głowę dla nowego mężczyzny, tak jak Artur oszalał na punkcie Joanny. Jedno jest pewne, jeszcze przed końcem tego sezonu "M jak miłość" w tym roku do Grabiny przyjedzie czarujący Jerzy Wielicki (Marcin Kwaśny), któremu Marysia uratowała życie w lesie na Mazurach. Ale nie tylko on...