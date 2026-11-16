M jak miłość, odcinek 1959: Martyna przejrzy Mariusza! Ostrzeże Jakuba przed psychopatą – ZDJĘCIA

Skruszony Mariusz zjawi się u Jakuba po ucieczce Kasi i Zosi w 1959 odcinku „M jak miłość”!

W 1959 odcinku „M jak miłość” Mariusz zjawi się w domu Jakuba po zniknięciu Kasi i Zosi. Zwłaszcza, że nie uda mu się ani złapać kontaktu z żoną, ani jeszcze jej odnaleźć, stąd jego pierwszą myślą stanie się Karski. Sanocki od razu pomyśli, że jego ukochana mogła pójść po pomoc właśnie do swojego byłego męża, skoro on już załatwi jej kochanka Aleksandra Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk).

W 1959 odcinku „M jak miłość” Sanocki zapuka do drzwi Karskiego, czym mocno go zdziwi. Jednak Jakub wpuści go do środka i wysłucha, co Mariusz będzie miał mu do powiedzenia. Szczególnie, że ostatnio sam będzie martwił się o Kasię, która będzie mieć problemy, o czym doskonale będzie wiedział. A jej obecny mąż tylko to potwierdzi.

- Martwię się o nią i o Zosię – wyzna mu Mariusz.

Martyna zdemaskuje Sanockiego w 1959 odcinku „M jak miłość”!

W 1959 odcinku „M jak miłość” do ich rozmowy prędko wtrąci się i przysłuchująca i przyglądająca się wszystkiemu Martyna. Tym bardziej, że Wysocka od razu przejrzy Sanockiego i domyśli się, że to właśnie on jest odpowiedzialny za problemy Kasi.

- Musiało pójść na ostro, co? – wytknie mu Martyna, czym nieźle go zaskoczy.

W tym momencie w 1959 odcinku „M jak miłość” Mariusz zda sobie sprawę, że właśnie został zdemaskowany przez nową partnerkę Jakuba. Sanocki wyjdzie z domu Kraskiego, a Martyna od razu podzieli się z Jakubem swoimi spostrzeżeniami.

- Nie podoba mi się ten Mariusz. Jest jakiś psychotyczny - uzna Wysocka.

Wysocka nie pomyli się co do psychopaty w 1959 odcinku „M jak miłość”!

I w 1959 odcinku „M jak miłość” Martyna wcale się nie pomyli co do Mariusza, który nie przestanie szukać Kasi i Zosi. Zdradzamy, że zdeterminowany Sanocki już nawet dotrze do kryjówki żony i córki, ale Sanocka na szczęście w porę zobaczy go w oknie i razem z dzieckiem ponownie zdąży przed nim uciec taksówką!

A już w 1960 odcinku „M jak miłość” spotka się z Jakubem, gdy dowie się o aresztowaniu Olka (Maurycy Popiel). Sanocka w końcu przyzna się byłemu mężowi do romansu z Sowińskim, a także zdradzi, że to właśnie zazdrosny Mariusz mógł zabić Aleksandra, czym tylko utwierdzi detektywa we wcześniejszych podejrzeniach Martyny, która przejrzy go na wylot!

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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