Adam zorganizuje romantyczny wyjazd, by ratować małżeństwo z Natalią w 1964 odcinku "M jak miłość"

Od ślubu Natalki i Adama w "M jak miłość" minęły tylko dwa miesiące, a ich związek już będzie przechodził poważną próbę.

Karski zacznie dostrzegać, że żona nie jest z nim tak szczęśliwa, jak chciałby wierzyć. W ich relacji coraz większe znaczenie będzie miała obecność Mikołaja (Mateusz Kościukiewicz), dyrektora szkoły Hani, do którego Natalka nie pozostanie obojętna.

Adam nie zrezygnuje jednak z walki o żonę i już w 1964 odcinku "M jak miłość" przygotuje dla Natalki niespodziankę. Zabierze ją na romantyczny wyjazd tylko we dwoje. Karski będzie chciał oderwać się od codziennych problemów i spędzić z ukochaną trochę czasu bez osób postronnych.

Być może z dala od Grabiny łatwiej będzie im przypomnieć sobie, co ich połączyło i spróbować odbudować małżeńską więź.

Hania w 1964 odcinku "M jak miłość" zorientuje się, że Natalka coś ukrywa

Problemy Karskich w 1964 odcinku "M jak miłość" nie będą tajemnicą dla również dla rezolutnej Hani. Córka Natalii już wcześniej zacznie zauważać, że między jej mamą a Mikołajem dzieje się coś więcej, niż oboje chcieliby przyznać.

Jak informowaliśmy, w 1961 odcinku "M jak miłość" dziewczynka przyłapie Natalkę na kłamstwie dotyczącym Lipińskiego. Nie da się przekonać, że relacja matki z dyrektorem jest zupełnie niewinna.

Czy wyjazd z Grabiny uratuje związek Natalii i Adama? Już nie wrócą?

Romantyczna niespodzianka Adama w 1964 odcinku "M jak miłość" może być dla Natalki okazją do zastanowienia się nad przyszłością ich małżeństwa. Karski będzie próbował odzyskać żonę i pokazać jej, że wciąż mogą być szczęśliwi.

Problem w tym, że sama zmiana otoczenia nie rozwiąże sprawy, jeśli Natalka nadal będzie miała wątpliwości dotyczące swoich uczuć. Czy wyjazd Karskich w 1964 odcinku "M jak miłość" będzie na stałe? Raczej to chwilowa ucieczka, niż pomysł na wyprowadzkę.

Kiedy 1964 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1964 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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