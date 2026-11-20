Andrzej będzie rozpieszczał ciężarną Magdę w 1963 odcinku "M jak miłość"

W 1963 odcinku "M jak miłość" Budzyński poświęci cały dzień na spełnianie zachcianek żony. Ciąża Magdy stanie się dla niego najważniejsza, a on sam będzie podekscytowany perspektywą ojcostwa. Już wcześniej kupił książki o ciąży, by przygotować się na nową rolę. Podarował żonie także malutkie buciki dla przyszłej pociechy. Teraz z zapałem będzie dbał o to, by niczego nie zabrakło przyszłej mamie.

Magda i Andrzej nie planowali dziecka. Ciąża była zaskoczeniem i jest owiana ryzykiem

Budzyńscy nie spodziewali się, że zostaną rodzicami. Żyli w przekonaniu, że Magda nie zajdzie w ciążę, a dodatkowo jej problemy z sercem sprawiały, że stan ten mógł być niebezpieczny. O dziecku Budzyńska dowiedziała się właściwie przez przypadek, tuż po rozmowie z Anitą (Melania Grzesiewicz), która bezskutecznie starała się o własne potomstwo. Początkowa radość mieszała się więc z obawami o zdrowie Magdy. Na szczęście dotychczasowe badania wypadły dobrze. Andrzej będzie mógł z większym spokojem cieszyć się ciążą żony, choć nie przestanie otaczać jej szczególną opieką.

Magda w ciąży nie zapomni o problemach przyjaciół

Mimo wielkiej radości w 1963 odcinku "M jak miłość" Magda znów spróbuje pomóc także przyjaciółce. Kamil (Marcin Bosak) przyzna, że kryzys w jego związku z Anitą nie minął, a Budzyńska namówi go, by poleciał do Hiszpanii i odwiedził ukochaną. Anita podczas rozmowy telefonicznej zwierzy się jednak Magdzie, że nie wie, czy nadal kocha Gryca... Dla przyjaciółki, która sama tak bardzo pragnęła dziecka, szczęście Budzyńskiej może być trudnym tematem, ale mimo to właśnie jej zdecyduje się powierzyć swoje wątpliwości. Magda spróbuje pomóc parze, ale to może nie wyjść jej na dobre.

Kiedy 1963 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1963 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 7 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.