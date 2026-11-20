Wojtek od początku budził podejrzenia Lenki. W 1963 odcinku "M jak miłość" mocno się zdziwi

W 1963 odcinku "M jak miłość" Lenka i Wojtek poznają się lepiej, choć ta znajomość od początku nie układała się idealnie. Dziewczyna poznała Krzywickiego w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek), gdzie sama rozpoczęła pracę. Nowy kelner od razu zwrócił jej uwagę, ale niekoniecznie w taki sposób, jakiego można by się spodziewać. Wojtek potrafił ją drażnić, a jego zachowanie nie zawsze wzbudzało zaufanie. Lenka przyłapała go nawet na paleniu skręta, co z pewnością nie poprawiło jej opinii o chłopaku. Teraz jednak pojawi się kolejny sygnał, że Wojtek może mieć przed nią pewne tajemnice i ukrywa coś naprawdę poważnego. Tym razem chodzić będzie o pieniądze!

Wojtek opowie o ciężko chorej babci. Wzbudzi w Lence litość w 1963 odcinku "M jak miłość"

W 1963 odcinku "M jak miłość" Krzywicki zdecyduje się na dość osobiste wyznanie. Opowie Lence poruszającą historię o swojej babci, którą ma się opiekować i która jest ciężko chora. Chłopak przedstawi sytuację w dramatyczny sposób. Nie będzie to jednak zwykła rozmowa o rodzinnych problemach. Wojtek wyraźnie będzie zmierzał do tego, by Lenka pożyczyła mu pieniądze. Wygląda na to, że liczy na jej współczucie i dobre serce. Młoda Zduńska może poczuć się postawiona pod ścianą, zwłaszcza jeśli uwierzy, że od jej pomocy zależy sytuacja chorej kobiety.

Czy Wojtek manipuluje Lenką? Chłopak może mieć drugie oblicze

Historia opowiedziana przez Wojtka sprawi, że Lenka nie będzie wiedziała, co ma zrobić. Z jednej strony będzie chciała pomóc cjłopakowi, kto przedstawia się jako osoba zmagająca się z poważnymi problemami rodzinnymi, a przecież tego nauczono ją w rodzinnym domu. Z drugiej nie będzie mogła zapomnieć o wcześniejszych sygnałach ostrzegawczych i o dziwnych wybrykach kelnera. Czy Krzywicki naprawdę znalazł się w tak trudnej sytuacji, czy opowieść o chorej babci ma przede wszystkim skłonić Lenkę do przekazania mu pieniędzy? To wyjdzie na jaw niebawem.

Kiedy 1963 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1963 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 7 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.