M jak miłość, odcinek 1959: Domańska i jej mąż wciągną Kamę i Marcina w niebezpieczną grę! Artur pokaże prawdziwe oblicze - ZDJĘCIA

Kim jest Artur, mąż Elżbiety Domańskiej, który pojawi się w 1959 odcinku "M jak miłość"?

Do obsady "M jak miłość" dołączy na dłużej Sławomir Grzymkowski i po raz pierwszy pojawi się Artur Domański, mąż Elżbiety, pani prezes, która upatrzyła sobie Marcina i chce zniszczyć małżeństwo Chodakowskich.

58-letni aktor jest znany z ról w takich hitowych serialach jak m.in. "Klan" (jako Witold Koziełło), "Dziewczyny ze Lwowa" (Adam - syn profesora) czy "Leśniczówka" (lekarz w Białoleśni).

To nie pierwsza rola Sławomira Grzymkowskiego w "M jak miłość"! Grał kogoś innego

Co ciekawe Grzymkowski grał już w "M jak miłość" zupełnie innych bohaterów. Zaledwie cztery lata temu wcielał się w postać lekarza Julii Malickiej (Marta Chodorowska), a wcześniej, w 2013 roku, był prawnikiem. Jako mecenas Tomasz Grabowski był adwokatem Jane Buford (Joanna Osyda), wnuczki siostry Lucjana (śp. Witold Pyrkosz), która chciała odebrać Mostowiakom dom w Grabinie.

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Dlaczego mąż Domańskiej przyjedzie do Polski w 1959 odcinku "M jak miłość"?

Aż do 1959 odcinka "M jak miłość" nie będzie wiadomo, kim jest Artur Domański, mąż Elżbiety i nagle przyjedzie do Polski z Normandii we Francji. Jak podaje portal światseriali.interia.pl to nie będzie przypadek, że właśnie teraz Artur przypomni sobie o Elżbiecie. Nie jest tajemnicą, że ich małżeństwo w zasadzie istnieje tylko na papierze.

Powrót Artura w 1959 odcinku "M jak miłość" będzie częścią bezwzględnego planu Domańskiej, by zniszczyć miłość Kamy i Marcina! Najpierw jednak zrobi wszystko, by uśpić czujność Chodakowskich, by nie podejrzewali, że to ona stoi za hejtem na salon Kamy i ona opłaca klientkę, która wytoczy jej proces o zniszczenie włosów.

Perfidna intryga Domańskiej, w którą w 1959 odcinku "M jak miłość" wciągnie swojego męża Artura, zacznie się od zaproszenia Kamy i Marcina na drinka. Odegra przed nimi niezłe przedstawienie, wierząc, że uwierzą, że ma czyste intencje.

- Nie lubiłam jej, bp miałam powody! Ale skoro ona odpuściła, to może ja też powinnam - powie Kama przed drinkiem w rezydencji pani prezes.

Mąż Domańskiej oczaruje Chodakowskich od pierwszego spotkania w 1959 odcinku "M jak miłość". Bogaty, elegancki, szarmancki kolekcjoner sztuki zdobędzie ich sympatię. Kama będzie z zainteresowaniem słuchała o jego pasji do kolekcjonowania obrazów, wartościowych dzieł sztuki.

Prawdziwe oblicze Artura w 1959 odcinku "M jak miłość"! Domański włączy się w grę Elżbiety

Dopiero po wyjściu Kamy i Marcina w 1959 odcinku "M jak miłość" Artur pokaże przed Elżbietą prawdziwe oblicze. Od razu rozszyfruje zamiary Elżbiety wobec Chodakowskich i chętnie włączy się do jej niebezpiecznej gry.

- No cóż, teraz już rozumiem, skąd wziął się twój upór. I popieram twój wybór… Mam tylko nadzieję, że się za bardzo nie rozkręcisz, bo to mili ludzie. Nie chciałbym, żeby z ich życia zostały tylko zgliszcza i popioły - zapowie Elżbiecie jej mąż.

- Spokojnie, przecież nie jestem psychopatką… Ale wiesz, jak to czasem bywa. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Jakieś straty mogą być - odpowie Domańska.

Kama zachwycona mężem Domańskiej w 1959 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Kama i Marcin w 1959 odcinku "M jak miłość" wrócą do siebie, Chodakowska nie przestanie się zachwycać mężem Domańskiej, którego uzna za "faceta na poziomie". Żadne z nich nie domyśli się, że właśnie stali się ofiarami perfidnej, niebezpieczne gry Elżbiety i Artura.

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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