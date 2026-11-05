M jak miłość, odcinek 1960: Elżbieta uda przyjaciółkę Kamy? Tak ją zmanipuluje po zniszczeniu jej salonu - ZDJĘCIA

Cwana Domańska uśpi czujność Chodakowskich i Karskiego w 1960 odcinku "M jak miłość"!

W 1960 odcinku "M jak miłość" Elżbieta wróci do salonu Kamy, który za jej plecami zdoła już zniszczyć. Wszystko przez to, że to właśnie ona opłaci Lilkę, która oskarży fryzjerkę o poważny błąd i zażąda od niej ogromnego odszkodowania za uszkodzenie mieszków włosowych, drogie leczenie, a do tego skazy wizerunkowe i utratę kontraktu reklamowego. Wówczas na Chodakowską spadnie lawina złych komentarzy, pisanych przez Klarę (Aleksandra Kisio), przez co ukochana Marcina (Mikołaj Roznerski) zacznie tracić klientki.

Ale w 1960 odcinku "M jak miłość" Kama nie będzie mieć pojęcia, że to sprawka Elżbiety. Tym bardziej, że wcześniej Domańska skutecznie uśpi czujność Marcina i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), którzy będą mieli pomóc jej w tej sprawie. I akurat trafi jeszcze w okres, gdy będą rozdarci, bo z drugiej strony będą musieli walczyć o wolność aresztowanego Olka (Maurycy Popiel). Dlatego uda jej się nim zmanipulować, jednak nie tylko!

Elżbieta zmieni podejście do Kamy w 1960 odcinku "M jak miłość"!

W 1960 odcinku "M jak miłość" Domańska odwiedzi Chodakowską, jednak już w zupełnie innym ceku niż do tej pory. Elżbieta nie będzie już dopiekać Kamie, bo zdąży już osiągnąć dokładnie to, co będzie chciała. Tym bardziej, że już i ona będzie jadła jej z ręki po wieczornym drinku w jej domu, gdzie pani prezes już będzie dla niej nad wyraz miłą i czule ją powita, co wcześniej się nie zdarzyło. Szczególnie, że postara się, aby nie było w tym już żadnej ironii.

W 1960 odcinku "M jak miłość" Elżbieta nie zrezygnuje ze swojego "przyjacielskiego" podejścia i po wspólnym wieczorze sama odwiedzi Kamę. Zwłaszcza, że i jej genialny plan nieco się skomplikuje, gdy Lilka zechce się wycofać z ich umowy, właśnie po szczerej rozmowie z Chodakowską i przekonaniu jej o wadze jej kłamstw dla ich obu. Tyle tylko, że Domańska nie pozwoli jej zrezygnować i zacznie jej grozić, aby utrzymać ją przy sobie.

Aneta zdemaskuje oszustkę w 1960 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy w 1960 odcinku "M jak miłość" Lilka się jej nie przestraszy, skoro Elżbieta zawita do Kamy i znów zacznie udawać przyjaciółkę? A może wręcz przeciwnie, w tej sytuacji Domańska postanowi jeszcze bardziej się uwiarygodnić, a mocniej wyłożyć jej Kolender?

Czy obecna tam i Aneta (Ilona Janyst) w 1960 odcinku "M jak miłość" również da się jej zmanipulować? A może to ona wstrząśnie Kamą? Zwłaszcza, że będzie bardzo uważnie przyglądać się Elżbiecie, na której temat będzie wiedzieć sporo od Chodakowskiej.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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