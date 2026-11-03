M jak miłość, odcinek 1959: Olek zatrzymany za zabójstwo Sowińskiego! Uwierzy, że naprawdę go zabił i wymazał to z pamięci

Olek już zacznie myśleć, że to on zabił Sowińskiego w 1959 odcinku "M jak miłość"!

W 1959 odcinku "M jak miłość" Olek będzie już tak zagubiony po zabójstwie Sowińskiego, że w końcu sam zacznie wierzyć w to, że faktycznie mógł go zabić! Tym bardziej, że przecież był w konflikcie z Aleksandrem, czego świadoma była cała klinka, bo w dniu śmierci dyrektora administracyjnego, Chodakowski przecież rzucił się na niego z pięściami.

A co gorsza, następnie poszedł w tango i tak popił, że kompletnie urwał mu się film. Do tego stopnia, że nie pamiętał nawet, że tego wieczora zjawił się przed domem rywala, a potem doszło do zabójstwa!

Tyle tylko, że w 1959 odcinku "M jak miłość" Chodakowski wciąż nie będzie miał pojęcia, że Sowiński był tylko nie jego wrogiem, ale i Mariusza, gdy ten dowiedział się o jego romansie z Kasią (Paulina Lasota). Tym bardziej, że i Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) nie wydał przed nim swojej byłej żony, mimo iż znalazł w domu Aleksandra jej naszyjnik, przez co można było połączyć jego śmierć właśnie z Sanockimi. A tak cała wina spadnie na Olka...

Policja aresztuje Chodakowskiego w 1959 odcinku "M jak miłość"!

Aż w końcu w 1959 odcinku "M jak miłość" Olek naprawdę zacznie podejrzewać, że to faktycznie on mógł zabić Sowińskiego, a następnie wymazać to z pamięci z powodu amnezji dysocjacyjnej. Chodakowski zacznie sądzić, iż było to dla niego tak traumatyczne i stresujące, że teraz po prostu nie jest w stanie sobie tego przypomnieć. A co gorsza, że rzeczywiście mógł to popełnić.

Zwłaszcza, że podobnego zdania będzie policja, która w 1959 odcinku "M jak miłość" ponownie zjawi się w klinice. Ale już nie po to, aby luźno porozmawiać z Olkiem czy go przesłuchać, ale zatrzymać! Szczególnie, że wszystkie dowody będą wskazywać właśnie na niego, a nie na Mariusza.

A jego ostatnie kłamstwo w trakcie rozmowy z policjantem zadziała tylko na jego niekorzyść i stanie się jego gwoździem do trumny, bo przecież policjanci będą dysponować nagraniem, na którym będzie widać Chodakowskiego na ulicy Sowińskiego w czasie jego śmierci!

Aneta kompletnie się załamie zatrzymaniem męża w 1959 odcinku "M jak miłość"!

W 1959 odcinku "M jak miłość" Aneta będzie przerażona zatrzymaniem i aresztowaniem Olka. Tym bardziej, że nie będzie to pierwszy raz, ale teraz jej mąż naprawdę nie będzie winny. Chodakowska nie uwierzy w to, że Chodakowski byłby w stanie zabić Sowińskiego.

Szczególnie, że będzie to zupełnie inna sytuacja, jak w przypadku Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski), gdy bronił przed nim Izy (Adriana Kalska) i dzieci Szymka (Staś Szczypiński) i Mai (Laura Jankowska).

Ale w 1959 odcinku "M jak miłość" i przeszłość Olka będzie działać na jego niekorzyść, co już kompletnie dobije Anetę. Zwłaszcza, że doskonale będzie tego świadoma, prze co już całkowicie się załamie. Tym bardziej, gdy jeszcze będzie musiała wysłuchiwać złośliwych komentarzy kolegów z pracy...

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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