M jak miłość, odcinek 1960: Porażający dramat Anety po zatrzymaniu Olka! Tylko gangster Wójcik może jej pomóc

Aneta kompletnie się załamie po zatrzymaniu Olka w 1960 odcinku "M jak miłość"!

W 1960 odcinku "M jak miłość" Aneta będzie już na skraju załamania nerwowego po zatrzymaniu Olka, oskarżonego o zabójstwo Sowińskiego. Szczególnie, że to przecież nie jej mąż zabije Aleksandra, a Mariusz (Mateusz Mosiewicz), ale wszystkie dowody będą wskazywać właśnie na Chodakowskiego. Zwłaszcza, że już nawet on sam zacznie wierzyć w to, że faktycznie mógł zabić dyrektora administracyjnego, a następnie to wyprzeć z pamięci z powodu amnezji dysocjacyjnej.

Tym bardziej, że przecież w dniu śmierci Aleksandra poszarpał się z nim przed kliniką, a następnie tak się spił, że wieczorem zjawił się przed jego domem, czego kompletnie nie pamiętał. A co więcej okłamał policję, że wcale tam nie był, co tylko zadziałało na jego niekorzyść, bo śledczy dysponowali nagraniami z monitoringu, które po odnalezieniu ciała Sowińskiego tylko go pogrążą. Do tego stopnia, że Olek w końcu zostanie zatrzymany, a Aneta w 1960 odcinku "M jak miłość" kompletnie sobie z tym nie poradzi.

Chodakowska nasłucha się w pracy o mężu zabójcy w 1960 odcinku "M jak miłość"!

Zwłaszcza, że w 1960 odcinku "M jak miłość" nie będzie to pierwsze zatrzymanie Olka. Przypomnijmy, że Chodakowski już wylądował w areszcie po zabójstwie Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski), co bardzo źle zniósł. Już wtedy Chodakowska stawała na głowie, aby ratować męża, a teraz już sama kompletnie się załamie.

Szczególnie, gdy jeszcze w 1960 odcinku "M jak miłość" będzie musiała wysłuchiwać złośliwych komentarzy od kolegów z pracy, którzy byli świadomi konfliktu Aleksandra z jej mężem. Lekarze zobaczą w Olku zabójcę, mimo, iż to wcale nie on będzie winny śmierci Sowińskiego! Ale to jemu wszyscy przypną łątkę zabójcy, a wieści o tym szybko się rozejdą.

Wójcik uratuje aresztowanego Olka w 1960 odcinku "M jak miłość"?

Do tego stopnia, że w 1960 odcinku "M jak miłość" dotrą także do gangstera Wójcika, który do tej pory pomagał Chodakowskim w zamian za uratowanie życia swojego syna Tymka (Ksawery Krajewski). I nie inaczej będzie i tym razem, gdy Mirosław zjawi się w mieszkaniu Anety i Olka i to jeszcze pod ich nieobecność, czym ogromnie przerazi lekarkę. Tym bardziej, że już będzie świadoma jego przeszłości.

Ale czy mimo tego tym razem w 1960 odcinku "M jak miłość" postanowi skorzystać z jego pomocy, aby ratować męża? Czy jednak mu odmówi i znajdzie inny sposób? Ale czy Wójcik odpuści? Zwłaszcza, że przecież już nie raz działał i za plecami małżonków! Czy tym razem będzie podobnie? Czy to gangster uratuje Olka? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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