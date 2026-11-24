Kasia namierzona przez detektywa Mariusza w 1960 odcinku "M jak miłość"

Bezwzględny psychol Mariusz w 1960 odcinku "M jak miłość" nie cofnie się przed niczym, by dopaść Kasię! Nie będzie mógł liczyć na pomoc Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), ale wynajmie innego detektywa, by namierzyć jego żonę!

Uciekająca przed gwałcicielem i zabójcą Kasia w 1960 odcinku "M jak miłość" znajdzie dla siebie i swojej córki Zosi inną kryjówkę niż hotel w Warszawie. Po tym jak zjawi się tam Mariusz, dosłownie w ostatniej chwili kolejny raz przed nim ucieknie, ale tym razem już dalej.

Poszukiwania Kasi będą dla Mariusza w 1960 odcinku "M jak miłość" jak zabawa w kotka i myszkę! Coraz bardziej wściekły psychopata będzie gotów zapłacić każdą cenę, żeby detektyw powiedział mu, gdzie jest Kasia, gdzie się przed nim ukrywa.

- Masz coś dla mnie? - zapyta detektywa Mariusz z trudem panując nad nerwami. - Te zdjęcia zrobiłem dziś przed południem. Pańska żona zameldowała się w hostelu Karino w Pruszkowie. Myślę, że tym razem uda się panu z nią porozmawiać...

Czy Kasia w 1960 odcinku "M jak miłość" kolejny raz ucieknie przed Mariuszem?

W końcu potwór Mariusz w 1960 odcinku "M jak miłość" dopnie swego i pojedzie do hostelu w Pruszkowie, gdzie w jednym z pokoi schowa się przed nim Kasia z córką Zosią. Ale w recepcji czeka go przykra niespodzianka, bo recepcjonistka przekaże Sanockiemu, że poszukiwanej żony już u nich nie ma!

-Moja żona, Katarzyna Sanocka, zameldowała się tu wczoraj. Dzwoniła, prosiła, żebym przyjechał po nią i po córkę. W którym pokoju je znajdę? Spóźnił się pan. Wymeldowała się jakieś pół godziny temu...

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Wściekły Mariusz w 1960 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał pojęcia, że Kasia jest w drodze na lotnisko, że razem z córką leci do Bratysławy, łudząc się, że tam gwałciciel i zabójca jej nigdy nie znajdzie!

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Kasia wyzna Jakubowi przerażającą prawdę! Otworzy ten list po jej śmierci?

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