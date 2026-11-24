Hejt na salon Kamy rozkręci się w 1960 odcinku "M jak miłość"

Salon Kamy w 1960 odcinku "M jak miłość" będzie na granicy upadku, a afera, którą nakręciła wokół niej klientka - oszustka Lilka Kolender stanie się pożywką dla influencerek! Bo nic nie będzie się tak świetnie klikało, jak hejt na Kamę, która przecież nie zniszczyła włosów Lilki. Ale o tym wie tylko sama oszustka i Elżbieta Domańska, która nasłała ją na żonę Marcina (Mikołaj Roznerski).

Oszustka Lilka w 1960 odcinku "M jak miłość" szantażowana przez Domańską

Po tym jak w 1960 odcinku "M jak miłość" Kama zdecyduje się na poważną rozmowę z Lilką Kolender i uderzy prosto w sumienie klientki, oszustka pęknie i postanowi zerwać układ z Domańską.

- Przemyślałam sprawę i wolałabym się wycofać. To dla mnie za dużo stresu. Ja nie chcę tego dłużej ciągnąć... - Lilka nie będzie chciała dłużej niszczyć.

Ale cyniczna Elżbieta w 1960 odcinku "M jak miłość" nie dopuści do tego, żeby Lilka zniszczyła jej plan pogrążenia Kamy. Posunie się do okrutnego szantażu, by oszustka nie ośmieliła się jej wydać przed Chodakowską.

– No cóż... Biznes to biznes… Jakieś straty muszą być. Jeśli się pani wycofa, będą tego konsekwencje! Moi prawnicy w umowie poczynili odpowiednie zastrzeżenia i zabezpieczenia... Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać, ale obiecuję, że wrócę w tej sprawie – zagrozi mściwa Domańska.

Tak bezwzględna Domańska wzbudzi podziw Jakuba w 1960 odcinku "M jak miłość"

Świadkiem rozmowy Domańskiej z klientką Kamy w 1960 odcinku "M jak miłość" będzie Jakub, który z zachwytem spojrzy na panią prezes. Nie będzie mógł wyjść z podziwu, jak twardą kobietą jest Elżbieta, Nie domyśli się jednak, z kim bizneswoman będzie rozmawiała.

- Łał, jest pani urodzoną liderką. Jestem naprawdę pod wrażeniem pani konsekwencji i zdecydowania. Tylko żelazna konsekwencja prowadzi do realizacji zamierzonych celów. Zwłaszcza tych najważniejszych...

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1959: Tak Domańska sprytnie podejdzie Kamę! Uśpi czujność żony Marcina po oskarżeniach oszustki - ZDJĘCIA

Cyniczna gra Domańskiej przed Kamą w 1960 odcinku "M jak miłość"

Po tej bezwzględnej scenie Elżbieta znów zjawi się u Kamy, kontynuując perfidną grę. Odgegra rolę niezawodnej pocieszycielki.

- Wpadłam dosłownie na chwilę, mam dziś jeszcze mnóstwo pracy! Chciałam ci tylko powiedzieć, żebyś się trzymała…

Świadkiem wizyty Elżbiety w salonie Kamy w 1960 odcinku "M jak miłość" będzie Aneta (Ilona Janyst). Sprytna lekarka, w przeciwieństwie do zagubionej szwagierki, bez trudu ocenia pobudki "nowej przyjaciółki". Kiedy Domańska wyjdzie, od razu ją rozgryzie.

– Znam ten typ… Ona nie robi niczego bezinteresownie! Miałam parę takich znajomych… Uśmiechały się miło, buzi-buzi, a wbiłyby ci nóż w plecy, gdyby tylko mogły!

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Kasia wyzna Jakubowi przerażającą prawdę! Otworzy ten list po jej śmierci?

M jak miłość. Aneta pomoże Kamie uratować salon przed upadkiem!