M jak miłość, odcinek 1960: Podstępna Lilka nie zdoła wycofać się z układu z Elżbietą! Zacznie jej grozić

Kama spróbuje wpłynąć na Lilkę w 1960 odcinku "M jak miłość"!

W 1960 odcinku "M jak miłość" Kama spotka się z Lilką, która wcześniej oskarży ją o poważny błąd i zażąda od niej ogromnego odszkodowania za uszkodzenie mieszków włosowych, drogie leczenie, a do tego skazy wizerunkowe i utratę kontraktu reklamowego. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedziała, że nic złego jej nie zrobiła, ale dowody będą świadczyć przeciwko niej, bo otrzyma pismo z renomowanej kancelarii, która będzie zajmować się akurat takimi sprawami.

W tej sytuacji w 1960 odcinku "M jak miłość" Chodakowska zda sobie sprawę, że uratować ją może tylko spokojna rozmowa z Kolender i dotarcie do jej sumienia. Szczególnie, że obie będą świadome, że Lilka będzie kłamać. Dlatego Kama zacznie uświadamiać jej tego wagę. Fryzjerka da jej jasno do zrozumienia, że swoimi fałszywymi oskarżeniami może zniszczyć nie tylko ją i jej biznes, ale i siebie, czym ostatecznie do niej trafi.

Kolender postawi się Domańskiej w 1960 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1960 odcinku "M jak miłość" Lilka postanowi wycofać się z układu z Domańską! Ale Elżbieta jej oczywiście na to nie pozwoli. Szczególnie, że jej plan będzie szedł jak po maśle, a ona będzie o krok od zniszczenia Kamy, która nawet nie będzie jej o to podejrzewać, bo w międzyczasie swoją już kolejną intrygą, zdoła uśpić zarówno jej czujność, jak i Marcina (Mikołaj Roznerski).

W 1960 odcinku "M jak miłość" Elżbieta kategorycznie nie zgodzi się na zerwanie ich umowy, a gdy spotka się z oporem Lilki, to w odpowiedzi zacznie jej nawet grozić! I wówczas Kolender dopiero znajdzie się w kropce, bo nie będzie już mieć dobrego wyjścia z tej sytuacji. Zwłaszcza, że teraz będzie mogła ją już zniszczyć nie tylko Domańska, ale i Chodakowska.

Kogo wybierze szantażowana Lilka w 1960 odcinku "M jak miłość"?

Co w tej sytuacji w 1960 odcinku "M jak miłość" postanowi Lilka? Czy zdecyduje się zostać przy Elżbiecie i liczyć na to, że uda jej się uniknąć ewentualnych konsekwencji przy powodzeniu jej planu? Tym bardziej, ze wciąż to one będą mieć bardziej Kamę w garści.

A może w 1960 odcinku "M jak miłość" Kolender stanie po stronie pokrzywdzonej Chodakowskiej i powie jej, że działa na zlecenie Domańskiej? Czy Elżbieta wreszcie za wszystko zapłaci, czy dalej będzie niszczyć Chodakowskich już nie swoimi rękami? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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