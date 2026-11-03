M jak miłość, odcinek 1959: Kolejna intryga Domańskiej przeciwko Chodakowskim! Włączy w to Artura

Rozpędzona Elżbieta już się nie zatrzyma w 1959 odcinku "M jak miłość"!

W 1959 odcinku "M jak miłość" Elżbieta nie przestanie knuć! Szczególnie, po swoim wcześniejszym "sukcesie" z Klarą (Aleksandra Kisio) i Lilką (Monika Sznajder), dzięki komentarzom i oskarżeniom których Kama zacznie tracić swoje klientki, a przyszłość jej salonu fryzjerskiego zawiśnie na włosku! Zwłaszcza, że Marcinowi i Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski) jeszcze nie uda się dojść do tego, że za tym wszystkim stoi Domańska, która dla pozoru nagle odpuści Chodakowskiemu.

Oczywiście, w 1959 odcinku "M jak miłość" pani prezes postanowi to jeszcze bardziej wykorzystać, dlatego posunie się do następnej intrygi, w którą włączy już kolejną osobę i to nie byle jaką. Wszystko przez to, że tym razem jej wybór padnie na Artura! Ale spokojnie wcale nie Rogowskiego, tylko jej własnego męża, który będzie miał tak samo na imię. Jednak z wiejskim internistą nic go nie będzie łączyć!

Domańska wreszcie przedstawi Chodakowskim swojego męża w 1959 odcinku "M jak miłość"!

W 1959 odcinku "M jak miłość" Elżbieta wciąż będzie umiejętnie manipulować Kamą i Marcinem. Do tego stopnia, że zaprosi już ich wspólnie na wieczornego drinka, aby nie kierować na siebie podejrzeń w sprawie Chodakowskiej. Zwłaszcza, że tym razem wreszcie zabierze ze sobą swojego męża Artura, którego w końcu też im przedstawi i to także nie bez przyczyny.

W 1959 odcinku "M jak miłość" Domańska za wszelką cenę będzie chciała uśpić czujność Chodakowskich. Tym bardziej, że nie przestanie kombinować za ich plecami w sprawie Kamy, którą do końca będzie chciała zniszczyć. Ale oczywiście będzie robiła przy tym dobrą minę do złej gry. Jednak wcale nie na długo!

Elżbieta nie odpuści Kamie w 1960 odcinku "M jak miłość"!

Szczególnie, że w 1959 odcinku "M jak miłość" Kama nie do końca da się uśpić. Co prawda, nie poleci w swojej sprawie do Elżbiety, ale także i jej nie odpuści. Chodakowska spotka się z Lilką, która oskarży ją o błąd, który będzie ją niby kosztował uszkodzenie mieszków włosowych, drogie leczenie, a do tego szkody wizerunkowe i utratę kontraktu, co w rzeczywistości nie będzie prawdą.

W 1960 odcinku "M jak miłość" Kama spróbuje przekonać Lilkę, że kłamstwami może tylko zrujnować nie tylko jej, ale i własne życie. Tyle tylko, że Elżbieta nie zgodzi się, aby Kolender się wycofała. A gdy po rozmowie z Chodakowską zechce to zrobić, to Domańska w kontrze zacznie jej grozić, aby tylko ta w tym została!

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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