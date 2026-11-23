Hotel Paradise 13. Fifi i Wiktoria zaręczyli się w finale!

Historia Wiktorii i Fifiego od początku nie należała do najprostszych. Kiedy chłopak pojawił się w hotelu, reakcja dziewczyny była bardzo emocjonalna. Wiktoria rozpłakała się na jego widok, a między nimi szybko odżyły dawne uczucia. Wyszło na jaw, że są byłą parą. Oboje ponownie zbliżyli się do siebie i nie trzeba było długo czekać, by znów zaczęli tworzyć romantyczną relację. Ich związek od początku budził jednak sporo pytań. Część widzów podejrzewała, że Wiktoria i Fifi mogli wcześniej wiedzieć o swoim spotkaniu w programie, a nawet umówić się, że wystąpią razem w "Hotelu Paradise". Pojawiały się również głosy, że ich relacja może być sposobem na dotarcie do finału. Wiktoria stanowczo zaprzeczała takim sugestiom, zapewniając, że nie wiedzieli, iż spotkają się w rajskiej willi. Ostatecznie nie dotarli do finałowej dwójki, która zawalczyła o stanięcie na ścieżce lojalności.

Teraz para zaskoczyła wszystkich jeszcze bardziej. Pod koniec finałowego odcinka Fifi postanowił poprosić Wiktorię o rękę. Uklęknął przed nią, wyjął pierścionek, a dziewczyna przyjęła jego oświadczyny. Cała scena trwała około dwóch minut, ale to właśnie ten moment może okazać się jednym z najważniejszych w historii 13. edycji.

Nie mieli jeszcze okazji sprawdzić związku poza kamerami. Mimo to Fifi zdecydował się na zaręczyny

Oświadczyny są tym bardziej zaskakujące, że relacja Wiktorii i Fifiego rozwijała się przede wszystkim w warunkach programu. Para nie miała jeszcze zbyt wiele czasu, by spokojnie sprawdzić, jak ich związek będzie wyglądał poza Tajlandią i bez kamer towarzyszących im na każdym kroku. Przecież na pewno były powody, dla których za pierwszym razem związek nie przetrwał. Mimo to Fifi zdecydował się na bardzo poważną deklarację. Dla widzów, którzy przez wiele tygodni obserwowali ich wzloty, rozstania i powroty, finałowa scena była prawdziwym zwrotem akcji. Historia, wokół której narosło tyle spekulacji, zakończyła się pierścionkiem zaręczynowym.

Karolina rzuciła kulą, ale to zaręczyny skradły finał?

W finale nie zabrakło również dramatycznych rozstrzygnięć. Na ścieżce lojalności znaleźli się Karolina i Michał. Dziewczyna ostatecznie zdecydowała się rzucić kulą, pozbawiając swojego hotelowego partnera szansy na zdobycie pieniędzy. Jednak to nie ta decyzja stała się najgłośniejszym momentem końcówki odcinka. Wszystkie oczy zwróciły się na Fifiego i Wiktorię, którzy zakończyli swoją przygodę z programem zaręczynami. Po miesiącach spekulacji i pytań o szczerość ich relacji para ogłosiła w ten sposób, że chce wspólnej przyszłości. Czy uda im się zbudować ją już poza światem reality show? To wyjdzie na jaw niebawem.