Dlaczego Soraya nie pojawiła się na Superpandorze "Hotelu Paradise" 13?

Superpandora to jedno z najważniejszych spotkań przed finałem. Uczestnicy mogą podczas niego wrócić do najważniejszych wydarzeń, skonfrontować się z innymi i porozmawiać o sytuacjach, które rozgrywały się w hotelu. Nie wszyscy byli mieszkańcy biorą jednak udział w takim wydarzeniu. Soraya, która opuściła 13. edycję na wcześniejszym etapie, najwyraźniej liczyła, że również znajdzie się wśród zaproszonych. Jak wynika z jej instagramowych relacji, po odpadnięciu nie wróciła od razu do Polski, lecz przez kolejny miesiąc przebywała w Tajlandii. To właśnie dlatego zakładała, że będzie mogła uczestniczyć w Superpandorze.

W odpowiedzi na wiadomość jednej z obserwatorek, która zapytała, czy jej nieobecność była decyzją produkcji, Soraya napisała: "uwierzcie, że też byłam w lekkim szoku :)". Innej osobie odpowiedziała natomiast: "również tak myślałam, zaraz siadam do odcinka tak swoją drogą :)".

Soraya rozczarowana decyzją produkcji. Nie ukrywała zaskoczenia

Wiadomości od obserwatorów pokazały, że część widzów również nie rozumiała, dlaczego Soraya nie pojawiła się na spotkaniu. Jedna z osób stwierdziła, że wszyscy uczestnicy powinni mieć takie samo prawo do udziału w Superpandorze. Inna napisała wprost, że jej zdaniem to słaba decyzja ze strony produkcji. Pojawiło się też pytanie, czy Soraya otrzymała wcześniej wyjaśnienie dotyczące swojej nieobecności. Na to odpowiedziała krótko: "nie".

Szczególnie wymowna była kolejna wymiana wiadomości. Jedna z obserwatorek zwróciła uwagę, że trudno jej zrozumieć, dlaczego Soraya spędziła cały miesiąc w Tajlandii, skoro ostatecznie nie miała pojawić się na Superpandorze. Była uczestniczka potwierdziła tę wersję, odpowiadając: "tak 🙄🙄🙄".

Była uczestniczka Hotelu Paradise nie kryje żalu

Soraya nie opublikowała bezpośredniego, ostrego oświadczenia wymierzonego w produkcję. Z jej odpowiedzi wynika jednak, że sama była zaskoczona takim obrotem spraw i spodziewała się zupełnie innego zakończenia swojej przygody z programem.