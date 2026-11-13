Hotel Paradise 13. Poruszające wyznanie Fifiego o córce! "Nigdy bym nie chciał, żeby było odwrotnie"

Hotel Paradise 13. Fifi zaskoczył informacją o ojcostwie

Do nieoczekiwanego wyznania doszło podczas rozmowy o wieku Kacpra, który ma 22 lata. Fifi nawiązał wtedy do własnych doświadczeń i wspomniał, że właśnie w tym wieku został ojcem.

"Jak ja byłem w tym wieku, znaczy jak ja byłem w twoim wieku, to mi się córka rodziła" - powiedział.

Słowa uczestnika wyraźnie zaskoczyły jego rozmówców. Kacper i Filip nie spodziewali się, że Fifi ma dziecko. Okazało się, że jego córka ma obecnie cztery lata, a on sam został tatą stosunkowo wcześnie.

Dlaczego Fifi dopiero teraz opowiedział o córce?

Uczestnik wyjaśnił, że nie planował celowo ukrywać tej informacji przed pozostałymi mieszkańcami. Po prostu wcześniej nie było odpowiedniej okazji, by poruszyć tak osobisty temat. Tym razem poczuł, że chce nieco bardziej otworzyć się przed kolegami.

"No miałem taki pomysł, że chciałem się chyba zwierzyć, tak troszeczkę bardziej otworzyć i stwierdziłem, że po prostu no powiem im" - przyznał.

Fifi podkreślił również, że nie widzi powodu, by zatajać fakt posiadania dziecka. To ważna część jego życia, z której nie zamierza się wypierać. Kiedy rozmowa zeszła na relację z dziewczynką, zapewnił, że ich kontakt jest bardzo dobry.

Fifi opowiedział o czteroletniej córce

Fifi z dumą mówił o swojej córce. Zdradził, że dziewczynka jest do niego podobna. Wspomniał o jej ciemnych włosach i zielonych oczach, a także o tym, że jest bardzo rozmowna i inteligentna jak na swój wiek. Uczestnik nie ukrywał też, że choć nie jest już związany z mamą dziewczynki, narodzin córki nigdy nie uznałby za coś, czego chciałby uniknąć.

"Mimo tego, że nie jestem z jej mamą, to strasznie się cieszę. Nigdy w życiu bym nie chciał, żeby było odwrotnie" - wyznał w poruszających słowach.