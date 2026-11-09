Hotel Paradise znika z anteny! W poniedziałek 9 listopada nie będzie nowego odcinka

Nie będzie nowego odcinka "Hotelu Paradise" w poniedziałek 9 listopada

Fani programu, którzy czekali na poniedziałkowy odcinek, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. TVN7 poinformował, że ze względu na szczególną sytuację premierowy odcinek "Hotelu Paradise" nie zostanie dziś wyemitowany. Decyzja jest związana z żałobą narodową, która obowiązuje w dniach 8 i 9 listopada. Stacja opublikowała w mediach społecznościowych następujący komunikat:

"W związku z żałobą narodową zmieniamy dzisiejszą ramówkę TVN7.

Premierowy odcinek "Hotelu Paradise" nie zostanie dziś wyemitowany.

Łączymy się w bólu z osobami dotkniętymi tragicznymi wydarzeniami."

Kiedy kolejny odcinek "Hotelu Paradise"?

Wszystko wskazuje na to, że przerwa w emisji będzie jednodniowa i "Hotel Paradise" powróci na antenę TVN7 już we wtorek, 10 listopada, zgodnie ze standardowym harmonogramem. Oczywiście stacja może jeszcze zdecydować o kolejnych zmianach w ramówce. Żałoba narodowa została ogłoszona na 8 i 9 listopada w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, a stacje telewizyjne decydują się na wstrzymanie i przekładanie programów rozrywkowych.