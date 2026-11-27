Oliwia nie była po stronie Karoliny i Michała?

Oliwia spodziewała się, że Karolina i Michał dotrą do finału, ale nie przewidziała, że zwyciężczyni zdecyduje się rzucić kulą i zatrzymać 200 tysięcy złotych. W rozmowie z TVN przyznała, że podczas finału sama dołączyła do okrzyków zachęcających do rzucenia, choć nie sądziła, że ktoś rzeczywiście się na to zdecyduje. Znacznie ciekawsze jest jednak to, jak po obejrzeniu całego sezonu ocenia ich relację. W trakcie pobytu w hotelu wierzyła, że między Karoliną i Michałem jest coś prawdziwego. Dziś ma już inne zdanie.

"Będąc w programie, uważałam, że ich relacja była szczera. Oglądając to dzisiaj, uważam, że nie" - przyznała.

Michał dawał Oliwii do zrozumienia, że jest jego numerem jeden

W rozmowie wrócił również temat zachowania Michała wobec Oliwii. Uczestniczka zapewniła, że nie traktowała jego komentarzy jako romantycznych deklaracji. Odbierała je raczej jako żarty i sygnały, że podoba mu się jej wizerunek. Nie chciała też przekraczać granic w relacji z Karoliną, z którą wtedy się kolegowała. Nie oznacza to jednak, że uważała zachowanie Michała za właściwe. Jak podkreśliła, nie podobało jej się, że nawet będąc w parze z Karoliną, mówił o Oliwii jako o swojej "top jeden" i sugerował, że zawsze wybrałby właśnie ją.

Po emisji odcinków Jężak zwróciła też uwagę na wypowiedzi Michała, w których miał podkreślać, że Karolina nie jest jego wyborem i że poza programem raczej nie stworzyliby związku. Jej zdaniem Karolina z kolei za bardzo starała się utrzymać tę relację, przekraczając własne granice.

Dziś Oliwia żałuje swojej decyzji na finale "Hotelu Paradise"!

Zmiana perspektywy wpłynęła również na ocenę głosowania. Oliwia przyznała, że gdyby mogła cofnąć czas, nie oddałaby głosu na Karolinę i Michała. Zamiast nich wybrałaby Natalię i Kacpra.

"Widząc to teraz z drugiej strony, żałuję tego głosu i zdecydowanie oddałabym go na Natalię i Kacpra. Nie widziałam tego z takiej perspektywy i uważam, że na pewno popełniłam błąd" - podsumowała.

Wiele wskazuje na to, że po zakończeniu emisji uczestnicy zaczynają inaczej oceniać znajomości zawiązane w Tajlandii. To, co podczas wspólnego pobytu wydawało się przyjaźnią i wzajemnym wsparciem, po obejrzeniu wszystkich odcinków może wyglądać już zupełnie inaczej.