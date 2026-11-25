Po powrocie z Tajlandii nie byli już tylko uczestnikami "Hotelu Paradise"

Fifi w wywiadzie z TVN opowiedział, że po zakończeniu nagrań jego kontakt z Karoliną był naprawdę częsty. Spotykali się na imprezach, spędzali czas w większym gronie, między innymi z Oliwią i Natalią. Z czasem przestali być dla siebie osobami wyłącznie z hotelowej rywalizacji. Fifi traktował Karolinę jak koleżankę, z którą można szczerze porozmawiać.

"Naprawdę widywaliśmy się bardzo często, bardzo się zbliżyliśmy, tak po prostu przyjacielsko, po ludzku" - wspominał.

Właśnie dlatego późniejsze odkrycie było dla niego tak nieprzyjemne. Nie miał pretensji o to, że w trakcie programu Karolina chciała zadbać o własną pozycję. Rozumiał, że w "Hotelu Paradise" każdy walczy o przetrwanie i nagrodę. Rozczarowanie dotyczyło czegoś zupełnie innego.

Oglądanie odcinków zmieniło jego spojrzenie na Karolinę

Zapytany o uczestnika, którego ocena najbardziej zmieniła się u niego po obejrzeniu programu, Fifi bez wahania wskazał Karolinę.

"Karolina. Bardzo. Okropnie" - odpowiedział.

Chodziło o historię z listem i wskazaniem par do pojedynku. Karolina i Michał mieli wytypować najsłabsze duety, ale ostatecznie wskazali te najmocniejsze. Fifi nie ukrywał, że dopiero podczas emisji zorientował się, jak wyglądała ta sytuacja. Najbardziej zabolało go to, że po zakończeniu nagrań Karolina nie opowiedziała mu o tym wprost.

Fifi nie zamierza wracać do sprawy z Karoliną

Fifi nie zdecydował się na konfrontację z Karoliną i, jak wynika z jego wypowiedzi, nie planuje już wyjaśniać tej sytuacji. Z czasem emocje opadły, a on sam nie czuje potrzeby ponownego otwierania tematu. Z jego relacji wynika, że nie przekreślił przy tym Karoliny jako osoby. Nadal uważa ją za sympatyczną, choć ma zastrzeżenia do tego, jak podchodzi do poważnych rozmów. Według niego potrafi obracać trudne kwestie w żart, dlatego nie był przekonany, że próba wyjaśnienia nieporozumienia przyniosłaby oczekiwany rezultat.