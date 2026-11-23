„Hotel Paradise 13”. Jak wygląda relacja Karoliny i Michała po rzucie kulą?

Wielki finał „Hotelu Paradise 13” dostarczył widzom mnóstwo emocji. Karolina zdecydowała się rzucić kulą na polu 200 000 złotych, tłumacząc swój krok bardzo istotnymi powodami.

„Myśli o rzucie kulą się pojawiały, ale decyzja została podjęta dopiero na Ścieżce Lojalności. Poczułam wtedy wsparcie od reszty grupy” – powiedziała Karolina.

Pozostali mieszkańcy hotelu byli wyraźnie oburzeni jej zachowaniem. Ich zdaniem zwyciężczyni zaplanowała ten ruch znacznie wcześniej i wszystkich oszukała. Takie podejrzenia mieli przede wszystkim mężczyźni, z wyjątkiem Kacpra, a głos w tej sprawie zabrał również Królik.

„Zaprzeczasz sobie, że ta decyzja była późno podjęta” – powiedział Królik.

Uczestniczka postanowiła wyliczyć kwestie, które przeszkadzały jej w zachowaniu programowego partnera. Zwróciła uwagę na jego postawę podczas imprez oraz wypowiedzi dotyczące jej wyglądu, gdyż nie była w jego typie.

Z kolei Michał przekonywał, że traktował relację z Karoliną całkiem poważnie i planował kontynuować znajomość po powrocie do kraju. Po obejrzeniu wyemitowanych odcinków uczestnik przyznał jednak, że wielu swoich zachowań w programie mógł po prostu uniknąć.

Obecnie wielu fanów zastanawia się, jak wyglądają ich stosunki po zakończeniu zdjęć. Karolina ujawniła, że spotkała się z Michałem po programie na szczerą rozmowę, podczas której chłopak w żartach zapytał ją o podział wygranej kwoty.

„Jeżeli faktycznie między nami, relacja by się potoczyła w dobry kontakt i nie będziemy w siebie rzucać jadem, to nie miałabym problemu podzielić się pieniędzmi. Tak, takie słowa padły z moich ust. Dzisiaj tego żałuję” – powiedziała Karolina.

Hotel Paradise 13 - odcinek 45

„Hotel Paradise 13”. Czy Wiktoria i Fifi są razem po zaręczynach w finale?

Podczas finałowego odcinka „Hotelu Paradise 13” doszło do zaręczyn Wiktorii i Fifiego. Ponieważ zdjęcia do tej edycji realizowano wiosną 2026 roku, fani formatu zastanawiali się, czy uczucie między nimi przetrwało próbę czasu. Choć uczestniczka znów nie potrafiła ukryć wzruszenia, to na Superpandorze wyszło na jaw, że Wiktoria i Filip rozstali się po powrocie z planu.

„Tym razem to ja to zniszczyłam” – przyznała Wiktoria.

Po zakończeniu nagrań i powrocie do Polski uczestniczka znów wyjechała do pracy na Majorkę, co zapoczątkowało kryzys w ich relacji. Parę poróżniły nie tylko dzielące ich kilometry, ale również kłamstwo dziewczyny oraz ciągłe wzajemne obwinianie się o problemy, przez które nie potrafili dojść do porozumienia.

„Nie czułem u niej siły walki” – powiedziała Wiktoria.

W ostatnim czasie byli narzeczeni odnowili jednak kontakt i próbują poukładać swoje sprawy od początku. Jednocześnie Wiktoria i Fifi stanowczo odrzucili oskarżenia o zaplanowaną ustawkę, zapewniając, że przed startem zdjęć nie mieli pojęcia o swoim udziale w show.

Filip z „Hotelu Paradise 13” przeprasza Nadię. Królik komentuje jego zachowanie

W trakcie podsumowania edycji Filip szczerze wyznał, że Nadia gwarantowała mu w programie wszystko, czego oczekiwał, jednak on sam nie potrafił tego wówczas należycie docenić.

„Jak oglądam odcinki i wracam do tego, to widzę, że Królik ją docenił” – powiedział Filip.

Uczestnik otwarcie mówi również o tym, że obecnie nie utrzymuje już żadnego kontaktu z Filipem.

„Nie wiem, czy się starasz zmienić czy się wybielasz […] Jesteśmy tutaj, aby wyjaśnić pewne kwestia i trzeba rozmawiać. Czy dałbym ci rękę? Musiałbym zobaczyć, czy się naprawdę zmieniłeś. Podanie ręku to oznaka szacunku” – przyznał Królik.

W odpowiedzi na te słowa Filip zadeklarował gotowość do pracy nad własnym charakterem.

„Jeżeli kobieta ma takiego faceta, niech ucieka” – powiedział Filip.

Nadia oceniła jednak postawę byłego partnera jako zagrywkę pod publiczkę, zwłaszcza że ma mu za złe wypisywanie wiadomości do jej koleżanek. Mimo tych zarzutów chłopak zdecydował się na publiczne przeprosiny i wręczył Nadii bukiet kwiatów.

„Nie chcę z tobą żadnego konfliktu. Życzę ci jak najlepiej, żebyś nie spotkała takiego bydlaka na drodze” – powiedział Filip.

Natalia i Kacper po finale „Hotelu Paradise 13”. Jak potoczyły się ich losy?

Chociaż Natalia i Kacper poznali się tuż przed samym końcem rywalizacji, udało im się zbudować romantyczną więź i dotrzeć do ścisłego finału. Głosami pozostałych mieszkańców nie trafili jednak na Ścieżkę Lojalności, a uczestniczka nie kryła rozczarowania postawą Victorii oraz Oliwki. Pierwsza z wywołanych dziewczyn tłumaczyła, że nie miała okazji dobrze poznać ich relacji i chciała zachować sprawiedliwość. Z kolei inni uczestnicy dostrzegli, że już na lotnisku Natalia i Kacper wyraźnie się od siebie zdystansowali.

Zaraz po powrocie do kraju dzieląca ich odległość oraz obowiązki zawodowe doprowadziły do urwania kontaktu między finalistami.

„Nie miałem przestrzeni na relację, ale zmieniło się to na przestrzeni czasu. To się rozwija” – powiedział Kacper.

Teraz sytuacja uległa poprawie, a Natalia i Kacper regularnie ze sobą rozmawiają i chętnie spędzają razem czas.

Związki po „Hotelu Paradise 13”. Które relacje przetrwały po powrocie do Polski?

Królik, Nadia i Filip z „Hotelu Paradise 13”. Czy stworzyli związek po programie?

Kolejne wieści z pewnością rozczarują widzów, ponieważ znajomość Nadii i Królika nie przerodziła się po programie w związek. Uczestniczka wyjaśniła, że choć nie rozmawiają ze sobą każdego dnia, to ich relacje pozostają poprawne i nie ma między nimi wzajemnych pretensji.

„Kilometry się do tego przyczyniły też” – powiedział Królik o relacji z Nadią.

Po opuszczeniu hotelu oboje próbowali stworzyć parę, ale ich starania szybko zakończyły się niepowodzeniem.

Kuba, Oliwka i Wiktor po „Hotelu Paradise 13”. Wyjaśnienia i przeprosiny

Miłosnego finału zabrakło również w przypadku Oliwki i Wiktora, których łączy obecnie wyłącznie koleżeństwo. Uczestnik podkreślił, że mimo utrzymywania kontaktu, w codziennym życiu dzieli ich zbyt wiele różnic.

„Miałem żal do Oliwki już w programie o to, że nie potrafiła rozmawiać” – powiedział Wiktor.

Wyszło przy tym na jaw, że po powrocie do Polski dziewczyna kilkukrotnie widziała się z Kubą w celu przegadania dawnych spraw. Ponieważ Kuba był nieobecny podczas finału, cierpliwie czekał na jej powrót do kraju, aby ostatecznie zamknąć niedomknięte tematy.

„Spotkaliśmy się parę razy, pogadaliśmy, tolerujemy się, nie mam do niej żalu” – powiedział Kuba o Oliwce.

Sam Wiktor ocenił zresztą, że i tak nie tworzyli zgranego duetu. Z kolei Oliwia zdobyła się na przeprosiny wobec Kuby za swoje zachowanie przed kamerami i przy okazji wręczyła mu drobny upominek.

„Przebaczyłem ci już dawno, ale mówiłem, że nie zaufam ci, aby wejść w taką relację” – podsumował Kuba.

Jednocześnie wyszło na jaw, że Kuba pielęgnuje po programie koleżeńską relację z Roksaną.