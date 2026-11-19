Hotel Paradise 13. Karolina i Michał dotarli naprawdę daleko

Droga Karoliny i Michała do końcówki 13. edycji "Hotelu Paradise" nie była pozbawiona trudnych momentów. Choć para ostatecznie dotarła razem do końcowych odcinków show, ich relacja wielokrotnie budziła wątpliwości. Karolina nie zawsze czuła się pewnie u boku Michała, a jego niektóre wypowiedzi i zachowania wywoływały dyskusje również wśród oglądających. Jednym z najważniejszych momentów w programie pozostaje oczywiście finałowa ścieżka lojalności i decyzja o rzuceniu kulą. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma obietnica, którą Karolina złożyła Michałowi w poprzednim odcinku.

Karolina obiecała, że nie rzuci kulą. Fani wypatrzyli gest skreślający te słowa

Podczas rozmowy sam na sam w hotelowym pokoju padł gorący temat finału i możliwej decyzji Karoliny. Dziewczyna zapewniła go, że jeśli dotrą do tego etapu, nie zdecyduje się na rzucenie kulą. Mogłoby się wydawać, że tym samym rozwiała jego obawy. Czujni widzowie zauważyli jednak coś, co może rzucać na tę deklarację zupełnie inne światło. Chodzi o skrzyżowane palce Karoliny. Dziewczyna wykonała ten gest w trakcie składania obietnicy. Internauci zwrócili uwagę, że nie był to przypadkowy ruch, a nawet zauważyli, że Karolina odłożyła tosta, żeby móc skrzyżować palce!

Widzowie podejrzewają, że Karolina może rzucić kulą

Szczegół nie umknął osobom oglądającym program. Pod nagraniem na Instagramie pojawiły się komentarze sugerujące, że Karolina wcale nie zamierza dotrzymać obietnicy złożonej Michałowi.

"Czy ktoś też zauważył, że Karolina podczas składania Michałowi obietnicy skrzyżowała palce? 🙈" - zapytał jeden z internautów.

Kolejna osoba również zwróciła uwagę na ten sam moment i nie miała wątpliwości, jak interpretuje zachowanie uczestniczki:

"Karola pewnie rzuci kulą, w dzisiejszym odcinku przy obietnic z Michałem skrzyżowała palce, a nawet odłożyła Tosta by to zrobić perfekcyjnie 🤣👌" - napisała.

Czy internauci prawidłowo odczytali gest Karoliny? Jeśli ona i Michał dotrą na ścieżkę lojalności, przekonamy się, czy dziewczyna rzeczywiście dotrzyma słowa. Wtedy okaże się, czy jej obietnica była szczera, czy może od początku miała wobec Michała zupełnie inny plan.