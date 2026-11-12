Finał "Hotelu Paradise 13" przesunięty! Znamy nową datę. Widzowie muszą poczekać dłużej

Kiedy finał "Hotelu Paradise 13"? Jest nowa data!

Zakończenie 13. edycji "Hotelu Paradise" miało początkowo odbyć się w czwartek, 19 listopada 2026 roku o godz. 20:00. Plany emisji zmieniły się jednak po ogłoszeniu żałoby narodowej na 8 i 9 listopada. W związku z tym TVN7 nie wyemitował jednego z premierowych odcinków, co wpłynęło również na termin zakończenia sezonu.

Kiedy finał "Hotelu Paradise 13"? Widzowie poznali już nową datę. Wielki finał zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku. To właśnie wtedy na antenie TVN7 zostanie pokazany odcinek, w którym rozstrzygnie się rywalizacja. Uczestnicy będą walczyć nie tylko o zwycięstwo, ale także o nagrodę pieniężną.

"Hotel Paradise 14" powstaje na Dominikanie

Choć 13. sezon jeszcze się nie zakończył, produkcja już pracuje nad kolejną odsłoną programu. Zdjęcia do 14. edycji odbywają się na Dominikanie. Na planie jest również Edyta Zając, która dzieli się z obserwatorami w mediach społecznościowych kulisami realizacji nowego sezonu.

Prowadząca pokazała między innymi przygotowania do nagrań, a także zaskoczyła fanów zmianą wizerunku. Nowa edycja ma trafić na antenę prawdopodobnie wiosną 2027 roku. Zanim jednak widzowie poznają kolejnych mieszkańców rajskiego hotelu, czeka ich finał obecnego sezonu.