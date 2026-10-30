Hotel Paradise 13. Legendarny test wiedzy pogrąży uczestników. Jest problem nawet z dniami tygodnia

Test wiedzy w "Hotelu Paradise 13". Uczestnicy znów zaliczą wpadki?

W każdym sezonie test wiedzy ogólnej dostarcza widzom sporo rozrywki. Prowadząca zadaje parom kolejne pytania, a zadaniem uczestników jest wskazanie prawidłowych odpowiedzi. Niestety, nie wszyscy radzą sobie z tym zadaniem. Zdarza się, że nawet pozornie oczywiste zagadnienia okazują się dla nich sporym wyzwaniem. Nie oznacza to oczywiście, że każdy uczestnik zalicza spektakularną wpadkę, ale niektóre odpowiedzi na długo zapadają w pamięć. Test został już zapowiedziany w zwiastunie najbliższego odcinka "Hotelu Paradise 13", który zostanie wyemitowany w poniedziałek. Z krótkiej zapowiedzi można wywnioskować, że także tym razem nie zabraknie zaskakujących reakcji i odpowiedzi.

Filip nie poradzi sobie z pytaniem o dni tygodnia?

Jedno z pytań, które usłyszą uczestnicy, będzie dotyczyło kalendarza. Edyta Zając zapyta: "Jeżeli jutro jest sobota, to jaki dzień był wczoraj?". Filip odpowie: "Piątek". Co więcej, będzie próbował przekonać swoją programową partnerkę, że nie zrozumiała pytania. To jednak niejedyna sytuacja, w której uczestnicy nie będą znali prawidłowych odpowiedzi. Pełny przebieg konkurencji i wszystkie wpadki mieszkańców hotelu widzowie poznają dopiero w poniedziałkowym odcinku. Czy tegoroczny test wiedzy przejdzie do historii programu?

Finał "Hotelu Paradise" już w listopadzie

Finał 13. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, dlatego uczestnicy wchodzą już w decydującą fazę rywalizacji. Każda konkurencja może mieć znaczenie dla ich dalszych losów w programie, a przed widzami coraz mniej odcinków z obecnymi mieszkańcami hotelu.