Kolejne kontrowersje po finale "Hotelu Paradise"

Udział w reality show często wiąże się z nawiązaniem znajomości, które uczestnicy kontynuują również po powrocie do Polski. W przypadku Nadii grono osób, z którymi utrzymuje kontakt, jest jednak dość wąskie. W rozmowie dla TVN wymieniła zaledwie pięć osób.

"Szczerze mówiąc, teraz po programie mam kontakt tylko z Karoliną, Kacprem, Natalią, Rudą, no i Kubą. Bardziej świadomie, z niektórymi po prostu tak wyszło..." - wyznała.

Jej słowa pokazują, że znajomości zawiązane w hotelu niekoniecznie przetrwały próbę czasu.

Nadia zawiodła się na uczestnikach 13. edycji

Dziennikarka zapytała ją wprost, kto najbardziej ją rozczarował, poza Filipem. Nadia nie wskazała jednej konkretnej osoby. Jej odpowiedź była znacznie szersza i może zaskakiwać pozostałych uczestników.

"Kurczę, mam wrażenie, że każdy w jakimś procencie" - stwierdziła.

Wyjaśniła przy tym, że jest osobą, która uważnie obserwuje innych i potrafi zmienić o kimś zdanie nawet po jednym zdaniu czy geście. Nie potrzeba więc wielkiej kłótni ani poważnego konfliktu, by ktoś stracił w jej oczach. Z wypowiedzi Nadii wynika, że po zakończeniu programu wiele osób nie spełniło jej oczekiwań.

Po finale "Hotelu Paradise" znajomości uczestników się rozjechały

Nadia poruszyła również temat zaufania. Przyznała, że szczególnie trudno jest jej nawiązywać bliższe relacje z osobami, które podobnie jak ona funkcjonują w przestrzeni medialnej.

"Jest mi też ciężko zaufać komuś, kto jest taki medialny jak ja. Bardziej chyba wolę się trzymać z takimi osobami, które mają pięć obserwujących na IG, a ja jestem jednym z nich (...)" - powiedziała.

Nietrudno zauważyć, że w po zakończeniu 13 edycji "Hotelu Paradise" wiele znajomości upadło, a niektórzy pozostają we wręcz napiętych relacjach lub zdecydowali się na całkowity brak kontaktu.