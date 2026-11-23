Hotel Paradise 13. Fifi i Wiktoria rozstali się po zaręczynach

Wiktoria i Fifi byli jedną z najbardziej komentowanych par 13. edycji "Hotelu Paradise". Ich historia od początku budziła zainteresowanie. Kiedy Filip pojawił się w programie, dziewczyna nie kryła emocji na jego widok, ponieważ niegdyś tworzyli związek. Dawne uczucia szybko wróciły, a para ponownie stworzyła relację. Nie brakowało jednak widzów, którzy podejrzewali, że ich spotkanie w hotelu mogło być wcześniej ustalone. Największym zaskoczeniem okazał się finał. Fifi uklęknął przed Wiktorią i poprosił ją o rękę. Dziewczyna przyjęła pierścionek, a romantyczna scena dawała nadzieję na wspólną przyszłość. Jak wynika z najnowszej rozmowy Filipa z TVN, rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Zapytany o długość narzeczeństwa odpowiedział krótko: "Z miesiąc, półtora".

Fifi ujawnił powód rozstania. Chodziło o zaufanie

Filip wyjaśnił, że rozpad związku nie był bezpośrednio związany z wyjazdem Wiktorii na Majorkę. Wrócił natomiast do wydarzeń sprzed udziału w programie. Jak opowiedział, jeszcze przed "Hotelem Paradise" para miała krótką, trwającą dwa lub trzy tygodnie przerwę. Według jego relacji w tym czasie Wiktoria miała zbliżyć się do innego mężczyzny.

Fifi twierdzi, że po powrocie do siebie zapytał partnerkę, czy podczas rozstania wydarzyło się coś z kimś innym. Miał wówczas usłyszeć zaprzeczenie. Później, już po programie, zaczął jednak nabierać podejrzeń. Podczas jednej z imprez spotkał mężczyznę, o którego wcześniej pytał Wiktorię. Postanowił pokazać mu zdjęcie dziewczyny i zapytać, czy ją zna. Według opowieści Filipa reakcja rozmówcy była bardzo stanowcza. Mężczyzna miał go ostrzec słowami: "Ty spier**j jak najdalej".

Uczestnik podkreślił, że najbardziej zabolała go nie sama sytuacja z przeszłości, ale brak szczerości ze strony partnerki. W wywiadzie powiedział wprost: "To nie chodziło o samo to, że ona się z nim przespała, tylko o to, że mnie okłamywała".

To Fifi zakończył związek. Co stało się z pierścionkiem?

Filip przyznał również, że sam nie był bez winy. Podczas wcześniejszej przerwy w relacji miał próbować wrócić do matki swojego dziecka i rozmawiać z nią o ich związku. Ostatecznie jednak to on podjął decyzję o zakończeniu relacji z Wiktorią. Jak twierdzi, po jej powrocie z Majorki pojawiły się jeszcze próby rozmowy i odbudowania związku. Miał dawać byłej narzeczonej szansę na wyjaśnienie sytuacji, ale według jego relacji nie doszło do spotkania, na które liczył.

W wywiadzie padło również pytanie o pierścionek zaręczynowy. Okazuje się, że Wiktoria nadal go ma. Fifi skomentował to z przekąsem: "Ma go dalej, nie? Może. Niech trzyma na farta, nie?". Byli narzeczeni nie utrzymują obecnie kontaktu. Romantyczne oświadczyny z finału "Hotelu Paradise 13" nie zakończyły się więc wspólną przyszłością. Warto zaznaczyć, że opisane zarzuty i okoliczności rozstania to wersja wydarzeń przedstawiona przez Filipa w wywiadzie. Wiki prawdopodobnie ma swoją wersję zdarzeń, którą zapewne się podzieli.