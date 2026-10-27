Hotel Paradise 13. Finał już w listopadzie! To będą ostatnie odcinki hitowego show

Hotel Paradise 13. Kiedy finał programu?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w programie telewizyjnym serwisu AKPA finał 13. edycji "Hotelu Paradise" może przypaść na 19 listopada, czyli czwartek. Taka data pasuje do obecnego harmonogramu emisji, ponieważ program jest pokazywany od poniedziałku do czwartku. Zestawienie sugeruje, że tego dnia widzowie mogliby obejrzeć 50. odcinek sezonu. To właśnie dlatego 19 listopada jest obecnie prawdopodobnym terminem zakończenia tej edycji.

Hotel Paradise 13. Ostatnie odcinki przed widzami

Jeśli ten harmonogram się potwierdzi, do finału pozostało jeszcze kilka tygodni emisji. W tym czasie w programie mogą rozstrzygnąć się najważniejsze kwestie dotyczące relacji uczestników i ich dalszej gry. W 13. edycji nie brakowało konfliktów, niespodziewanych zmian w parach i sytuacji, które wzbudzały dyskusje wśród widzów. Finał będzie momentem, na który czekają fani reality show. To wtedy okaże się, kto dotrze do końca rozgrywki i powalczy o główną nagrodę.

Hotel Paradise 14. Kolejna edycja już w realizacji

Tymczasem przygotowania do następnej odsłony programu już trwają. 14. edycja "Hotelu Paradise" jest w fazie realizacji, a prowadząca Edyta Zając publikuje w mediach społecznościowych materiały z planu. Wiadomo również, że kolejny sezon powstaje na Dominikanie. Nowa edycja prawdopodobnie pojawi się na antenie wiosną.

Warto jednak zaznaczyć, że data finału 13. edycji, czyli 19 listopada, nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez produkcję. Termin wynika z programu telewizyjnego serwisu AKPA i może jeszcze ulec zmianie.