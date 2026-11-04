Hotel Paradise 14. Edyta Zając przeszła metamorfozę na planie nowego sezonu! Pokazała się w nowej odsłonie

Edyta Zając zaskoczyła nowym wizerunkiem na Dominikanie

Edyta Zając nie zwalnia tempa. Po zakończeniu pracy przy 13. edycji "Hotelu Paradise", który jest obecnie emitowany, po przerwie ponownie zameldowała się na planie reality show TVN7. Tym razem ekipa realizuje zdjęcia na Dominikanie, gdzie powstaje kolejny sezon programu. Prowadząca regularnie pokazuje kulisy pracy, a przy okazji uchyla rąbka tajemnicy na temat tego, co dzieje się za kamerami. Ostatnio uwagę przyciągnęła jednak nie sama lokalizacja, a metamorfoza Edyty. Modelka postanowiła zaprezentować się w nowej odsłonie, która wyraźnie różni się od jej dotychczasowego wizerunku.

"In my bangs era". Edyta postawiła na grzywkę

Na Instagramie Edyta opublikowała nagranie, które podpisała krótko: "In my bangs era 👩🏻✨". Tym samym zdradziła, że wkroczyła w swoją "erę grzywki". Nowa fryzura nadała jej wyglądowi zupełnie innego charakteru, a mocno zmienione uczesanie od razu rzuca się w oczy.

Czy to tylko chwilowa fryzjerska przygoda na czas zdjęć do nowego sezonu, czy Edyta na dłużej zostanie przy takim wizerunku? Tego na razie nie wiadomo. Jedno jest pewne: prowadząca "Hotelu Paradise" postanowiła zaskoczyć obserwatorów nie tylko kolejnymi kadrami z Dominikany, ale również swoją metamorfozą.

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