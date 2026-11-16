Hotel Paradise 13. Znamy datę Superpandory! Wiadomo, kiedy uczestnicy spotkają się po finale

Kiedy Superpandora "Hotelu Paradise 13"? Znamy datę

Wielki finał 13. edycji "Hotelu Paradise" odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku. Tego dnia widzowie poznają ostateczne rozstrzygnięcie i dowiedzą się, która para zwycięży w tegorocznej odsłonie reality show. Okazuje się jednak, że tego samego wieczoru czeka ich jeszcze jedna niespodzianka. Na Instagramie pojawiła się informacja, że Superpandora zostanie udostępniona na Playerze w poniedziałek 23 listopada, po finale.

Czym jest Superpandora w "Hotelu Paradise"?

Superpandora to specjalne spotkanie związane z zakończeniem sezonu, podczas którego można dowiedzieć się, co wydarzyło się z uczestnikami po opuszczeniu rajskiego hotelu. To okazja, by wrócić do najważniejszych relacji, sprawdzić, które pary przetrwały poza kamerami, a także poznać dalsze losy mieszkańców. Nie zabraknie również tematów, które przez cały sezon wzbudzały zainteresowanie widzów. Na pewno będą odniesienia do dalszych losów par, ciekawostki o uczestnikach i dramach programowych. Można więc spodziewać się rozmów o relacjach, konfliktach oraz sytuacjach, które niekoniecznie zostały wyjaśnione podczas regularnych odcinków.

Finał to nie wszystko. Widzowie poznają dalsze losy uczestników

Informacja o Superpandorze z pewnością ucieszy tych, którzy po finale chcieliby dowiedzieć się, jak potoczyły się historie bohaterów 13. edycji. Sam finał odpowie na pytanie, kto wygra program, ale niekoniecznie rozwieje wszystkie wątpliwości dotyczące relacji uczestników. Na Superpandorę nie trzeba będzie długo czekać. Specjalny materiał pojawi się na Playerze już 23 listopada, po emisji finałowego odcinka "Hotelu Paradise 13".