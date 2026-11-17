„Hotel Paradise 13”. Michał ocenia wygląd Marii i Oliwki podczas wieczoru wspomnień

Mieszkańcy „Hotelu Paradise” udadzą się na plażę, gdzie organizatorzy przygotują dla nich zdjęcia dokumentujące dotychczasowe życie w programie. Taki pokaz stanie się pretekstem do powspominania początków sezonu oraz uczestników, którzy przewinęli się przez willę na poszczególnych etapach gry. W pewnym momencie wzrok Michała przykuje fotografia z wizerunkiem Marii, a chłopak otwarcie przyzna, że dziewczyna wyróżniała się urodą i była ładna. Choć Karolina zacznie bacznie przyglądać się zachowaniu partnera, na tym niezręczne momenty się nie skończą. Gdy przed ich oczami ukaże się kadr z Oliwką, uczestnik znów wygłosi swój komentarz, skupiając się tym razem na pośladkach dawnej koleżanki z show.

Karolina doszczętnie straci zaufanie do Michała przed finałem „Hotelu Paradise 13”?

Swobodne uwagi partnera prawdopodobnie skłonią Karolinę do ponownych przemyśleń na temat przyszłości ich związku. Mimo że ostatnio w ich relacji nastąpiło wyraźne ocieplenie, uczestniczka wciąż nie może czuć się w pełni bezpiecznie. Fakt, że Michał otwarcie ekscytuje się urodą pozostałych dziewczyn, z pewnością odbije się na wzajemnych stosunkach pary. Incydent podczas wieczoru na plaży wystawi ich uczucie na kolejną poważną próbę. Sytuacja jest tym bardziej napięta, że finał sezonu nastąpi lada moment, więc Karolina stoi przed trudnym wyborem i musi ostatecznie ocenić, czy jej programowy wybranek zasługuje na pełne zaufanie.

Widzowie „Hotelu Paradise 13” ostro krytykują zachowanie Michała na Instagramie

Wideo ukazujące tę sytuację szybko stało się przedmiotem gorącej debaty użytkowników Instagrama. Wielu komentujących wzięło w obronę Karolinę, nie szczędząc przy tym gorzkich słów samemu chłopakowi.

Pod opublikowanym w sieci wideo pojawiły się wyrazy wsparcia, takie jak „Zaczyna to być męczące współczuję Karolinie 🫶🏻”.

Wśród wpisów znalazły się również prośby skierowane wprost do samej dziewczyny, w tym komentarz „Karolina, litości. Otwórz oczy…”.

Inny z widzów skomentował postawę uczestnika, dopatrując się przyczyny jego słów w wypitych trunkach i pisząc „Michała zachowanie jest nie na miejscu,mniej alkoholu”.

Wszystko wskazuje na to, że związek tej dwójki niezmiennie wywołuje ogromne emocje. Odpowiedź na pytanie, czy Karolina i Michał zdołają wspólnie dotrzeć do samego finału oraz jak potoczą się ich losy na ostatniej prostej programu, poznamy w nadchodzących odcinkach.