Na dobre i na złe, odcinek 1007: Porywaczka Zuza i jej wspólnik w końcu wpadną w ręce policji! Dojdzie do strzelaniny – ZDJĘCIA

Policja zidentyfikuje wspólnika Zuzy w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” policja zidentyfikuje mężczyznę z półświatka, z którym spotka się Zuza. Tym bardziej, że funkcjonariusze w końcu zaczną przyglądać się „przyjaciółce” Blanki, gdy odkryją, że nagle i dość tanio sprzedała ona dom i zaplanowała wyjazd za granicę. Wówczas Biegun przesłucha Krawicz, ale porywaczka niczym się nie zdradzi. Jednak Radek poprosi ją, aby do wyjaśnienia sprawy porwania córki Milewskich nie wyjeżdżała z kraju.

Ale w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza zda sobie sprawę, że czas jej ucieka. Tym bardziej, gdy jako jedyna dowie się o planowanej ucieczce Blanki i Maria (Marcin Korcz) z Niną (Rita Sobocińska) z kraju. Jednak dzięki swojemu sprytowi zdobędzie też ich nowy adres. Aczkolwiek w tym czasie i policja nie będzie próżnować i będzie uważnie patrzeć jej na ręce.

Radek i Dorota zatrzymają Zuzę i Dawida w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

Aż w końcu w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” funkcjonariusze dojdą do tego, że Zuza nie działa sama tylko ma wspólnika. Policji uda się go nawet dość szybko zidentyfikować, dzięki czemu wyjdzie na jaw, że Krawicz pomaga mężczyzna z półświatka, Dawid Rapacki, którego nawet Dorocie uda się zatrzymać. Koleżanka Radka będzie czekać z aresztowanym na Bieguna, który postanowi osobiście zatrzymać porywaczkę.

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Radek założy już nawet Zuzie kajdanki i będzie gotowy iść z nią na dół, aby mogła dołączyć do Dawida, a on do Doroty. Tyle tylko, że w trakcie zatrzymania porywaczki wydarzy się dramat! Wszystko przez to, że dojdzie do strzelaniny!

Biegun i Krawicz zostaną ciężko ranni w strzelaninie w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1008 odcinku „Na dobre i na złe” zarówno Zuza, jak i Radek trafią do Leśnej Góry z ciężkimi ranami postrzałowymi. Krawicz będzie miała rozerwaną tętnicę, której operacji podejmie się babcia, porwanej przez nią wcześniej wnuczki, Wiki (Katarzyna Dąbrowska).

Z kolei o życie Bieguna, któremu w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” będzie groził paraliż, walczyć będzie Tadek (Marcin Urbanke). Radek przeżyje operację, ale kilka godzin później jego stan znów gwałtownie się pogorszy. Czy policjant przepłaci zatrzymanie porywaczki córki Blanki i Maria i jej wspólnika własnym życiem? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1007 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1007 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 2 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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Na dobre i na złe. Porywaczka Zuza dostanie się do Niny w szpitalu!