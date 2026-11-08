Na dobre i na złe, odcinek 1007: Blanka i Mario zabiorą Ninę i postanowią uciec za granicę! Ukryją to przed wszystkimi poza Zuzą

Zuza wykiwa wszystkich w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Milewscy postanowią w końcu zabrać córkę ze szpitala, gdy Nina wreszcie wróci do zdrowia po ostrym zapaleniu ucha środkowego i już nic nie będzie zagrażać jej życiu. No może poza porywaczką dziewczynki, która wciąż będzie na wolności. Co prawda, policja w końcu zwróci uwagę na Zuzę, ale przyjaciółce Blanki uda się wyrolować nie tylko samą Milewską, ale także i komisarza Radka Bieguna (Mateusz Lisiecki).

Co więcej, w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Nina znajdzie się już nawet ponownie w rękach porywaczki i to w szpitalu, skąd po raz drugi spróbuje uprowadzić ją Zuza. Tym bardziej, gdy podejdzie Blankę i dowie się, że Milewscy myślą nawet o ucieczce z córką za granicę. Wówczas Zuza zrozumie, że ma już naprawdę mało czasu i wykorzysta zamieszanie w szpitalu, powstałe w trakcie szkolenia z nagłych sytuacji, prowadzonego przez Kingę (Magdalena Kumorek) i Falkowicza (Michał Żebrowski).

Porywaczka zdobędzie nowy adres Milewskich od Blanki w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

Ale ostatecznie Blanka ją powstrzyma. Jednak mimo tego, w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” znów da się jej podejść! Szczególnie, że ze względów bezpieczeństwa wspólnie z Mario postanowią nikomu nie mówić o swoich planach zabrania Niny i wyjazdu za granicę. W tym nawet najbliższym, bo prawdy nie dowie się nawet sam Tretter. Ale Zuza już tak…

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” porywaczka znów tak sprytnie zmanipuluje Blankę, że w końcu nakłoni ją do podania ich nowego adresu. Zuza pozna go jako jedyna i oczywiście nie omieszka z tego nie skorzystać. Szczególnie, że wcale nie będzie działać sama!

Policja odkryje, z kim współpracuje Zuza w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” policji wreszcie uda się zidentyfikować mężczyznę, z którym będzie współpracowała Zuza. Funkcjonariusze ustalą, że jest to mężczyzna z półświatka, Dawid Rapacki. Czy zatem będzie on dawnym znajomym Milewskim, z czasów, gdy był gangsterem? Czy porywaczka nie bez powodu zakręciła się właśnie obok Blanki?

Czy w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Radkowi i Dorocie (Magdalena Wróbel) wreszcie uda się rozwiązać tą sprawę i schwytać Zuzę i jej wspólnika? Czy policja dojdzie do prawdy, a koszmar Milewskich w końcu się skończy? Czy Nina będzie już w końcu bezpieczna? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1007 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1007 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 2 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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