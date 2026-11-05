Na dobre i na złe, odcinek 1005: Porywaczka Niny na wolności zakręci się przy Blance. Nikt nie wie, na czyje zlecenie działa Zuza - ZWIASTUN

Co Zuza porwie Ninę w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"?

Dla niezrównoważonej Zuzy w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" jedynym celem będzie odzyskanie Niny! Nawet gdyby miała znów porwać córkę Blanki nie cofnie się przed niczym. To dlatego zaczai się przed szpitalem w Leśnej Górze, czekając na dogodny moment, by dostać się do środka.

W tym czasie w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Mario usłyszy od policjantki Doroty (Magdalena Wróbel), że nie udało się namierzyć porywaczki Niny, że rysopis ciężarnej kobiety, która przyszła do przychodni z chorą "Zosią" nie jest zbyt pomocną wskazówką.

Jak to się stanie, że Zuza w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" nie wzbudzi podejrzeń nikogo z personelu szpitala czy ochroniarzy, którzy będą pilnowali Niny?

Porywaczka udając pacjentkę Blanki, chorą na endometriozę i cierpiącą na silny ból, będzie się kręciła po korytarzach i w pobliżu sali, gdzie po operacji będzie leżała jej córka.

Porywaczka Niny nie działa sama! Ktoś zadzwoni do Zuzy w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"

Jeden telefon do Zuzy z nieznanego numeru w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" będzie dowodem na to, że nie działa sama, że ktoś zlecił jej porwanie Niny.

- Nie wydzwaniaj tak, bo nie mogę rozmawiać! A jak myślisz, gdzie mogę być?! Wszystko mam pod kontrolą! Dobra na razie!

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Blanka przyjmie Zuzę jako pacjentkę w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"

Aż wreszcie w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza przekona ochroniarza, żeby wpuścił ją do sali, gdzie Blanka będzie czuwała przy Ninie. Ubłaga lekarkę, by przyjęła ją na wizytę z powodu silnego bólu. Nie wzbudzając żadnych podejrzeń Blanki, że to ona jest poszukiwaną porywaczką.

- Mogę spytać, jak ty się trzymasz? Wiem, że Nina się znalazła... To najważniejsze...

- Tak, to najważniejsze, ale lęk cały czas ściska mi gardło...

- Nie dziwię się. A Nina jak?

- Jest dobrze. Za dwa dni wypisują ją ze szpitala, więc pewnie po tym czasie zaszyjemy się gdzieś, schowamy, wyjedziemy...

- Wyjedziecie?

- Tak, rozmawiamy o tym z Mario. Dopóki porywaczka się nie znajdzie, to Nina nie jest bezpieczna...

- Przykro mi, że akurat ciebie to spotkało... Nie zasługujesz...

- Nikt nie zasługuje

- Chciałam powiedzieć, że ci współczuję... Bardzo... To straszne, kiedy straci się ukochane dziecko. Ale na szczęście się znalazło...

Na koniec 1005 odcinka "Na dobre i na złe" przed mieszkaniem Zuzy pojawi się policjant Radek Biegun (Mateusz Lisiecki).

Kiedy 1005 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1005 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 18 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe. Blanka odzyska Ninę, ale porywaczka jej córki wciąż będzie się czaić w pobliżu

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